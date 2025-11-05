Talado el drago situado en una propiedad privada

Ayer talaron el drago de la calle Mazurca, en La Laguna, después de la polémica que lo rodeó en los últimos días y «la promesa incumplida» de una posible reubicación. Un grupo de operarios procedió a cortarlo y a dividir su tronco. El abrupto final de este ejemplar situado a la entrada de la ciudad de Aguere, cerca de la avenida Lora y Tamayo, lo dio a conocer la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Tenerife (ATAN) a través de sus cuentas en redes sociales. Acusó directamente al Ayuntamiento de no impedir esta actuación.

ATAN focalizó la crítica en el consistorio al señalarlo como responsable de «no proteger nuestro patrimonio natural», pese a conocer la amenaza de tala inminente que sufría el drago. También «a la empresa propietaria de la parcela, que aceleró los hechos para impedir cualquier alternativa a la destrucción del árbol». Por último, al PSOE en el gobierno municipal «que pretende presentarse como alternativa al modelo destructivo de Coalición Canaria y demuestra, una vez más, que son lo mismo». El viernes pasado la asociación pidió al Ayuntamiento lagunero «que asuma el liderazgo y gestione el trasplante del drago a un lugar seguro donde pueda seguir viviendo y dando vida».

Ayer, el gobierno municipal mantuvo el criterio que expuso en el momento inicial de la polémica, cuando argumentó que el árbol se encontraba dentro de una finca privada y en suelo urbano como parte de la jardinería, por lo que, según el informe elaborado por los técnicos, no había opciones legales para impedir el corte. Además, desde el grupo de gobierno explicaron que «el drago no figura en el catálogo insular de árboles singulares ni en el municipal en elaboración, por lo que no cuenta con figura de protección específica».

La base la ofrece el área del Medio Natural del Cabildo de Tenerife: «La protección de estos ejemplares solo se acomete cuando nacen de forma asilvestrada y se desarrollan en la naturaleza».

La Asociación de Amigos de la Naturaleza de Tenerife reclamó hace unos días al Ayuntamiento, a través de una carta a la Alcaldía, la preservación del drago al tratarse de «una especie protegida» y que fuera reubicado en otro lugar. Incluso proponían el cercano campus central de la ULL o la calle Heraclio Sánchez. El colectivo ecologista recordó un caso similar que se registró hace 64 años, en 1961. Ocurrió en Icod de los Vinos, aunque entonces el denominado Drago de San Antonio se salvó finalmente.