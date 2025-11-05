‘Laguncesto con los mayores’: el proyecto que lleva a 500 mayores laguneros a vivir el baloncesto en el Santiago Martín

El baloncesto y la participación social se dan la mano este fin de semana con el arranque de ‘Laguncesto con los mayores’, un programa impulsado por la Fundación CB Canarias y el Foro Económico y Social (FES) de La Laguna que permitirá a unas 500 personas mayores del municipio asistir gratuitamente a varios partidos del La Laguna Tenerife en la Liga Endesa y la Basketball Champions League (BCL).

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna y del propio Club Baloncesto Canarias, se estrenará este sábado durante el encuentro liguero entre el equipo tinerfeño y el San Pablo Burgos.

Deporte, comunidad y envejecimiento activo

El presidente de la Fundación CB Canarias, Santiago Cacho, destacó que esta colaboración “vuelve a unir esfuerzos con el FES para poner en marcha una iniciativa con el baloncesto como protagonista”, y agradeció la implicación del Ayuntamiento.

“Queremos brindar a los mayores del municipio la experiencia de vivir un encuentro de deporte de élite. Creemos que se merecen sentir la emoción que rodea nuestros partidos en el Pabellón Santiago Martín”, añadió.

Por su parte, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó que este tipo de acciones “promueven un envejecimiento activo y participativo entre este sector de la población, que podrá disfrutar del gran ambiente del Santiago Martín y animar a nuestro representativo en una temporada ilusionante para la afición aurinegra”.

Transporte gratuito y calendario de encuentros

El programa incluye transporte gratuito en guagua para facilitar el traslado de los distintos colectivos hasta el pabellón. Además del debut de este sábado, los mayores podrán asistir al partido de Basketball Champions League frente al Tofas Bursa, el martes 11 de noviembre.

El 10 de diciembre será el turno del Trapani Shark, también en competición europea, y el 30 de diciembre cerrará la campaña con el duelo de Liga Endesa ante el Covirán Granada.

Con esta iniciativa, el deporte se convierte una vez más en herramienta de inclusión y bienestar social, ofreciendo a los mayores una oportunidad de convivencia, ocio saludable y conexión con uno de los símbolos deportivos más importantes de Tenerife.