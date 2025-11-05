La Laguna celebra el primer Congreso Nacional de Servicios Sociales e Inclusión

San Cristóbal de La Laguna acogerá los próximos 20 y 21 de noviembre la primera edición del Congreso Nacional de Servicios Sociales e Inclusión, un evento que reunirá a profesionales, investigadores y responsables públicos de distintas comunidades autónomas para reflexionar sobre los retos del sistema público de atención social. El encuentro se celebrará en el Espacio Mutua Tinerfeña y ha completado todas las plazas disponibles.

Un foro para el análisis y la innovación social

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que el municipio “ha logrado importantes reconocimientos en materia social en los últimos años”, y valoró la cita como una oportunidad para “promover un diálogo necesario entre administraciones y profesionales que permita afrontar con garantías los desafíos de los próximos años”.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, subrayó que el congreso busca “impulsar la investigación y la innovación en inclusión social, dar visibilidad a buenas prácticas y fortalecer la colaboración entre administraciones, universidad, iniciativa privada y tercer sector”.

La edil apuntó además que la convocatoria ha despertado un interés notable: “Recibimos inscripciones de todas las islas y de comunidades de la Península. La demanda ha superado las previsiones y contamos con una lista de espera de más de cien personas”.

Ponentes destacados y un programa centrado en la práctica

El Congreso Nacional de Servicios Sociales e Inclusión abrirá su programa el jueves 20 de noviembre a las 9:30 horas con la ponencia inaugural del presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, también responsable del Observatorio Estatal de la Dependencia.

A las 11:30 horas, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Carlos Susías, abordará la situación de la exclusión social en Europa y España. Le seguirá la profesora de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna, Celsa Cáceres, con una reflexión sobre los nuevos enfoques en la intervención social.

Por la tarde, a partir de las 16:30 horas, el personal técnico de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna presentará experiencias y proyectos en materia de intervención e innovación social, además de entregar los premios La Laguna Social entre las doce comunicaciones seleccionadas.

Políticas de renta e inclusión, ejes del cierre del congreso

La jornada del viernes 21 comenzará a las 9:30 horas con la conferencia “Éxitos y fracasos de las políticas de rentas en España”, a cargo de la doctora en Economía y coordinadora de CEPAIM Gran Canaria, Graciela Malgesini.

Posteriormente, el psicólogo y representante de la Fundación CERES, Ángel Parreño, abordará el tema “La inclusión social en el marco del sistema público de servicios sociales”.

El congreso cerrará con la ponencia “Los Servicios Sociales en San Cristóbal de La Laguna”, impartida por la directora del área de Bienestar Social y Calidad de Vida municipal, Rosana García.