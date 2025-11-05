Izan Zero lleva su ‘Folklore Soul’ al Teatro Leal dentro del ciclo Efecto Laguna

El Teatro Leal de La Laguna acoge este miércoles 5 de noviembre, a las 20:00 horas, el concierto ‘Folklore Soul’, el nuevo proyecto de la banda Izan Zero, que invita a reflexionar sobre la música de raíz y su influencia en los géneros actuales. La actuación forma parte del ciclo Efecto Laguna, impulsado por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) del Ayuntamiento, una iniciativa que cada mes da protagonismo al talento local.

Un diálogo entre herencia y modernidad

Izan Zero plantea su propuesta como un espacio de memoria, identidad y pertenencia, donde convergen las tradiciones musicales de distintas culturas con los sonidos contemporáneos. Desde su mirada como artistas migrantes en Canarias, el grupo busca que el público viaje “a lo largo del mundo y sus sonidos”, versionando temas de diferentes épocas y estilos.

‘Folklore Soul’ se presenta como un viaje sonoro y emocional que cruza fronteras y tiempos, combinando ritmos ancestrales con nuevas sonoridades. La banda explora cómo las melodías de raíz siguen vivas en la música actual, transformándose sin perder su esencia, y propone una reflexión sobre la capacidad del arte para preservar la memoria colectiva.

Efecto Laguna, una plataforma para el talento musical

El ciclo Efecto Laguna se ha consolidado como una de las principales plataformas para dar visibilidad a músicos y creadoras del municipio, ofreciendo al público propuestas que conectan con distintos estilos y generaciones. La actuación de Izan Zero refuerza esa apuesta por un modelo cultural abierto, diverso y participativo, en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.