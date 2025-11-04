La Laguna y El Rosario celebrarán un encuentro de hermanamiento entre mayores el 6 de diciembre

La plaza del Tranvía, en el entorno de La Cuesta, acogerá el próximo 6 de diciembre un encuentro de hermanamiento entre mayores de San Cristóbal de La Laguna y El Rosario, una jornada festiva que busca fortalecer lazos comunitarios y promover el envejecimiento activo.

El evento se enmarca en la programación especial del 25º aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, y contará con una amplia agenda de actividades lúdicas y culturales.

Una jornada para compartir y celebrar

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Bienestar Social, presentó los detalles de esta cita durante el Consejo Extraordinario de Mayores, celebrado en el antiguo convento de Santo Domingo.

La concejala del área, María Cruz, adelantó que el programa incluirá actuaciones humorísticas, reconocimientos al municipio invitado, conciertos en directo, un almuerzo colectivo y varias sesiones de baile, que pondrán el broche festivo a la jornada.

“Este tipo de encuentros también nos permiten reconocer el papel activo que desempeñan nuestros mayores en la vida social y cultural de la ciudadanía”, destacó Cruz, quien subrayó su aportación a la preservación del patrimonio cultural e histórico de La Laguna.

Balance del año y nuevos proyectos

Durante el Consejo Extraordinario, el último del año, se abordaron además otros temas de interés para el colectivo. Entre ellos, la evaluación del Encuentro Anual de Mayores celebrado este año, con el objetivo de incorporar mejoras para futuras ediciones, y la presentación de la candidata lagunera a la próxima Gala de la Reina de los Mayores del Carnaval de Tenerife.

Asimismo, se informó a los asistentes sobre la actualización del programa de turismo social, enmarcado en el convenio entre el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife, que permitirá ampliar las oportunidades de ocio y convivencia para las personas mayores del municipio.