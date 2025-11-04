La Laguna presenta a los vecinos el proyecto de recuperación del antiguo humedal que dio nombre a la ciudad

El Ayuntamiento de La Laguna ha mantenido un encuentro con vecinos y vecinas del casco histórico para exponer los avances del proyecto de recuperación del antiguo humedal que dio origen al nombre de la ciudad. La reunión, celebrada en el Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta, sirvió para detallar los aspectos técnicos de una iniciativa que ya cuenta con todos los estudios previos favorables y avanza según los plazos previstos.

Un futuro pulmón verde para el municipio

Durante la sesión, personal técnico de la empresa pública Gestur Canarias, responsable de la redacción y ejecución del proyecto, explicó las características de la nueva infraestructura, los accesos, horarios de apertura y las medidas previstas para evitar la proliferación de mosquitos.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Ciclo Integral del Agua, Ángel Chinea, agradeció la asistencia y las aportaciones vecinales, destacando que el futuro humedal “se convertirá en un nuevo pulmón verde para la ciudad”. Además, anunció que en los próximos días se habilitarán nuevas vías de comunicación para que quienes no asistieron puedan acceder a la información completa.

Recuperar un espacio natural y crear un ecosistema resiliente

El responsable de Ingeniería Civil de Gestur Canarias, Manuel Galván, explicó que el proyecto optó finalmente por recuperar el antiguo humedal original, en lugar de crear un parque inundable. “Esta alternativa aporta mayores beneficios para la ciudad: mejora la seguridad hidráulica, crea espacios verdes, contribuye a la lucha contra el cambio climático y ofrece una nueva zona pública de ocio”, detalló.

Un plan específico para evitar la proliferación de mosquitos

Uno de los temas que más interés despertó entre los asistentes fue el control de posibles plagas de insectos. Galván aclaró que el equipo técnico trabaja junto al catedrático de la Universidad de La Laguna José María Fernández-Palacios y el Instituto de Enfermedades Tropicales, aplicando un plan integral de prevención.

Entre las medidas se incluye la introducción de peces mosquito (Gambusia affinis), capaces de alimentarse de hasta cien larvas al día, y el uso de una bacteria inocua que impide su desarrollo. Estas acciones se complementarán con trampas especializadas distribuidas por la zona y un seguimiento periódico (quincenal o semanal, según sea necesario) para analizar muestras y ajustar las actuaciones en caso de detectar especies invasoras o patógenos.

Un espacio para la biodiversidad y la educación ambiental

El proyecto contempla también un mecanismo de vaciado y llenado controlado del humedal y la instalación de merenderos, senderos, pasarelas y un centro de visitantes, que servirá para fomentar la educación ambiental y sensibilizar sobre la importancia de preservar estos ecosistemas.

Con esta iniciativa, La Laguna busca renaturalizar un enclave histórico y crear un ecosistema resiliente que contribuya a la adaptación local al cambio climático, mejore la gestión del agua y ofrezca un espacio saludable y sostenible para la comunidad.