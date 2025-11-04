La Laguna homenajea a Antonio González Ramos en el 50 aniversario de su asesinato

El Ayuntamiento de La Laguna rendirá este martes homenaje a Antonio González Ramos, al cumplirse 50 años de su asesinato en los sótanos del antiguo Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, donde fue torturado y asesinado por la Brigada de Investigación Social franquista en los últimos meses de la dictadura.

El acto, que se celebrará a las 13:30 horas en el cementerio de San Juan, contará con la presencia de miembros de la Corporación municipal, familiares y allegados, que realizarán una ofrenda floral en recuerdo de quien fue una de las últimas víctimas del franquismo en Canarias.

“Tenemos el deber de mantener viva su memoria”

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó que “recordar a Antonio González Ramos es recordar a tantísimas personas que fueron cruelmente represaliadas por la dictadura”.

“Antonio fue un hombre que defendió los derechos de la clase trabajadora y la libertad democrática, y por ello fue vilmente torturado y asesinado. Tenemos el deber de mantener viva su memoria para que nunca vuelvan a repetirse unos hechos tan terribles”, añadió.

Una vida marcada por el compromiso social y sindical

Antonio González Ramos nació en La Laguna en 1936. A los 29 años emigró a Alemania, donde estableció contacto con movimientos políticos y sindicales. De regreso a Tenerife en 1971, se incorporó a organizaciones comunistas clandestinas y, como trabajador de la fábrica Philip Morris, contribuyó a implantar el sindicato Comisiones Obreras en el sector industrial.

También estuvo implicado en el movimiento vecinal de El Ortigal, donde residía. Fue detenido el 29 de octubre de 1975 por miembros de la policía franquista y murió en las dependencias del Gobierno Civil a consecuencia de las torturas sufridas. Tenía 39 años, estaba casado y era padre de cuatro hijos.

Un recuerdo que perdura

En noviembre de 1979, el Ayuntamiento de La Laguna dedicó una calle cercana al cementerio de San Juan a la memoria de Antonio González Ramos, donde hoy descansan sus restos.

Con este homenaje, el municipio reafirma su compromiso con la memoria democrática y con el reconocimiento a quienes defendieron la libertad y los derechos sociales frente a la represión de la dictadura.