La Laguna celebra su 25 aniversario como Ciudad Patrimonio Mundial con un recorrido histórico “en voz de mujer”

La Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias ha estrenado este miércoles el proyecto La Laguna con voz de mujer, una iniciativa cultural, educativa y social que recorrerá, durante todo noviembre, los principales hitos del casco histórico lagunero para visibilizar a las mujeres que marcaron la historia local y reflexionar sobre las distintas formas de violencia que limitaron su participación y expresión a lo largo del tiempo.

El programa, impulsado por la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna y desarrollado junto a las profesionales de Localiando, Elisa Falcón y Luzbel Armas, conecta dos efemérides de gran relevancia: el 25º aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Rutas guiadas y una gran respuesta ciudadana

La propuesta incluye 26 rutas gratuitas y accesibles adaptadas a distintos públicos: de lunes a viernes en horario de mañana para alumnado de ESO y Bachillerato de centros públicos, y los viernes y sábados por la tarde para residentes, colectivos y visitantes de distintos municipios de Tenerife.

El interés ha sido tal que las plazas disponibles se agotaron rápidamente, generando una lista de espera. Además, el 8 de noviembre se recibirá a un grupo de vecinos de Adeje, que participarán en una visita especial para conocer tanto el valor patrimonial de La Laguna como el papel de las mujeres en su desarrollo histórico.

Un homenaje a las voces silenciadas

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez destacó que “La Laguna con voz de mujer es mucho más que una actividad cultural: es un acto de justicia histórica, un homenaje a quienes construyeron esta ciudad desde el anonimato y una invitación a mirar nuestro pasado con ojos nuevos”.

Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, subrayó el carácter transversal de la propuesta, que aborda temas como la educación, la participación pública, la represión política o la comunicación femenina en contextos adversos. “Es una forma de devolver la voz a quienes la tuvieron negada y hacerlo en los mismos espacios que habitaron, trabajaron o transformaron”, añadió.

El edil recordó que la efeméride del 25 aniversario busca “repensar cómo nos relacionamos con el patrimonio”, con una programación que une rutas escolares, actividades intergeneracionales y acciones divulgativas “para que el patrimonio sea una experiencia viva, accesible y emocionalmente significativa”.

Patrimonio e igualdad, un compromiso compartido

El concejal de Igualdad, Mujer y LGBTI, Dailos González, destacó que esta iniciativa se enmarca dentro del programa municipal del 25N y forma parte de las acciones recogidas en el Plan de Igualdad de La Laguna. “Queremos que noviembre sirva para educar en igualdad y construir una ciudad más justa. La Laguna está demostrando que la gestión local puede ser transformadora cuando se hace con sensibilidad y participación”, afirmó.

González recordó también que, desde el Consejo Municipal de las Mujeres, se promueven acciones que visibilizan a científicas, creadoras y represaliadas, a las que ahora se suma este proyecto “que nace desde el espacio público y el patrimonio compartido”.

Un recorrido por la historia femenina del casco histórico

Las rutas patrimoniales, guiadas por la historiadora del arte Elisa Falcón, incluyen paradas en lugares emblemáticos como el Museo de Arte Sacro del Convento de Santa Clara, el Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT), el Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM), el Teatro Leal, el Instituto de Estudios Canarios (IECan), el exterior de la Casa Museo de Los Sabandeños y la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe.

En cada visita se abordan figuras femeninas relevantes —religiosas, migrantes, esclavas, intelectuales o artistas—, con lecturas de documentos, testimonios y textos que permiten una inmersión emocional y educativa. “Queremos que cada participante se lleve no solo conocimiento, sino una experiencia transformadora que conecte generaciones”, destacó Falcón.

Con La Laguna con voz de mujer, el municipio tinerfeño celebra su legado patrimonial desde una mirada inclusiva y contemporánea, reivindicando que el patrimonio no solo se conserva, sino que también se vive y se escucha, especialmente a través de las voces que la historia silenció.