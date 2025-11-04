La Laguna convierte la calle Heraclio Sánchez en el epicentro de la Noche en Blanco 2025

La calle Heraclio Sánchez y el parque Los Dragos se transformarán el próximo 29 de noviembre en escenarios de creatividad, convivencia y participación ciudadana durante la Noche en Blanco 2025 en La Laguna. La jornada, que se ha consolidado como uno de los principales eventos de dinamización comercial y encuentro social del municipio, ofrecerá más de un centenar de actividades para todos los públicos, desde las 11:00 horas hasta la madrugada.

Un espacio abierto para la cultura y la participación

La programación de esta edición busca mostrar el trabajo anual de los 47 centros ciudadanos de La Laguna y se ha diseñado en colaboración con colectivos sociales, asociaciones, grupos culturales y entidades vecinales. El objetivo es combinar comercio, arte, deporte y participación comunitaria en un mismo espacio urbano.

Entre las propuestas destacan pasacalles, talleres participativos, exhibiciones deportivas y actividades intergeneracionales, así como clases abiertas de yoga, danza, gimnasia coreográfica, ritmos urbanos, folclore y bailes de salón. También se incluirán demostraciones de artes escénicas y música en directo, así como exposiciones de belenes, bordados, manualidades, pintura, fotografía y vestimenta tradicional canaria.

Dinamización comercial y vida comunitaria

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, subrayó la importancia de la Noche en Blanco como motor económico y social: “Esta jornada refuerza el valor del comercio local como punto de encuentro y parte esencial de la identidad lagunera. Es una invitación a redescubrir la ciudad y disfrutar de una programación que pone en valor nuestra cultura de barrio”.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, destacó que la actividad refleja el trabajo comunitario que se desarrolla durante todo el año en los centros ciudadanos: “Cada edición de la Noche en Blanco es una oportunidad para mostrar y celebrar la implicación de cientos de personas que dedican su tiempo a participar, aprender, enseñar y acompañar”.

Una ciudad que apuesta por la cultura y la convivencia

La Noche en Blanco 2025 reafirma a La Laguna como un municipio que dinamiza su comercio, impulsa la actividad cultural y fortalece el sentido de pertenencia a través de los barrios y la vida comunitaria. La calle Heraclio Sánchez se convertirá así en un escenario abierto donde vecinos y visitantes podrán participar, aprender y compartir, en una jornada que une cultura, comercio y convivencia.