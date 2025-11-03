Muvisa licita la primera fase del ERRP de El Cardonal con una inversión de 3,7 millones de euros

La Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (Muvisa) ha abierto la licitación de la primera fase del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de El Cardonal, un proyecto que busca modernizar los edificios y espacios públicos de esta urbanización lagunera construida entre las décadas de 1960 y 1970. La actuación cuenta con una inversión total de 3.767.231,44 euros, financiada con fondos europeos Next Generation UE, y un plazo de ejecución de cinco meses.

Diez bloques y una reurbanización completa

Esta primera fase contempla actuaciones en diez bloques de viviendas —los números 36, 51, 77, 83, 105, 111, 112, 132, 141 y 146— además de un lote específico dedicado a la reurbanización integral del entorno. La convocatoria, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, permanecerá abierta hasta el 17 de noviembre para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que este proyecto “representa una intervención necesaria y planificada para mejorar las condiciones de vida en El Cardonal”, y subrayó que la colaboración entre administraciones y los fondos europeos “permiten abordar de forma integral la rehabilitación de viviendas y espacios públicos, con criterios de sostenibilidad y eficiencia”.

Mejoras estructurales y eficiencia energética

Las obras previstas incluyen la mejora de la seguridad estructural, la actualización de instalaciones comunes y la renovación energética de los edificios. Entre las actuaciones destacan el aislamiento térmico, la sustitución de ventanas, la impermeabilización de cubiertas, la instalación de sistemas de aerotermia en lugar de termos eléctricos y la retirada segura de elementos con amianto.

También se modernizarán las redes eléctricas, de telecomunicaciones y de abastecimiento de agua, y se adaptarán los espacios públicos con itinerarios peatonales accesibles, nuevo mobiliario urbano, pavimentos renovados y mejoras en el drenaje de aguas pluviales.

El gerente de Muvisa, Emilio Fariña, señaló que la intervención “es fruto de meses de trabajo técnico y de planificación financiera” y que se habilitará una oficina específica en la zona para atender las consultas vecinales. “Hemos estructurado los trabajos en lotes para garantizar una ejecución ágil y ordenada”, explicó.

Un proyecto a largo plazo con 49 bloques y más de 400 viviendas

El ERRP de El Cardonal contempla en total la rehabilitación de 49 bloques y 438 viviendas, con un presupuesto global que asciende a 21,1 millones de euros. El Ayuntamiento de La Laguna aportará cerca de nueve millones mediante financiación plurianual. Según la normativa europea, las subvenciones cubrirán entre el 40% y el 80% de los costes, pudiendo alcanzar el 100% en casos de vulnerabilidad económica.

Los bloques incluidos en esta fase se encuentran en un área delimitada por la avenida de Los Majuelos, la avenida San Miguel de Chimisay, la calle Vallehermoso y la calle Obispo Ildefonso Infante.

El Cardonal suma ya 60 bloques rehabilitados con el programa ARRU

El nuevo ERRP se suma a las actuaciones que Muvisa desarrolla en El Cardonal dentro del programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). En sus fases I y II ya se han rehabilitado 25 bloques, y la fase III —actualmente en marcha— actúa sobre otros 17 edificios, con 18 más pendientes de licitación. Cuando concluya esta etapa, serán 60 los bloques renovados en el barrio.

Estas intervenciones han permitido mejorar el parque residencial de una urbanización con más de medio siglo de historia, integrada por 164 bloques, 1.542 viviendas y 78 locales, con tipologías que oscilan entre las cuatro y cinco plantas.

Además del ERRP de El Cardonal, Muvisa gestiona otros programas similares en La Verdellada, Padre Anchieta, Princesa Yballa, La Florida, San Luis Gonzaga y Las Chumberas, entre otros, y coordina más de 14 millones de euros en actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana a lo largo del presente año.