La Laguna se llena de zombies en la quinta edición de la Zombie Walk

Las calles del casco histórico de La Laguna se transformaron el pasado viernes en un escenario de terror y diversión con la quinta edición de la Zombie Walk, un desfile que sirve de antesala al Festival de Cine Fantástico de Canarias y que se ha consolidado como una cita imprescindible en la agenda cultural y de ocio de la ciudad.

Más de mil participantes se suman a la marcha zombie

El evento, patrocinado por el área de Cultura del Ayuntamiento, reunió a más de mil personas, entre público y participantes. Desde las 17:00 horas, la plaza del Adelantado acogió carpas con maquillaje gratuito, degustaciones gastronómicas y la presencia del emblemático King Kong gigante, protagonista del festival.

La cabalgata arrancó a las 20:00 horas, recorriendo la calle Obispo Rey Redondo hasta la plaza de la Concepción, para regresar por la calle Herradores hasta su punto de origen. El desfile culminó con la entrega de premios a los zombies mejor caracterizados y con la actuación más original, tanto a nivel individual como de grupo.

Música, coreografía y humor en la cabalgata

El maestro de ceremonias de esta edición fue Airam Fernández, que reemplazó al humorista Aarón Gómez, ausente por motivos de salud. La marcha contó con el acompañamiento musical de la Banda de Música de Tejina y otras agrupaciones, además de la participación del artista y coreógrafo Daniel Baute, que lideró la coreografía de la cabalgata.

El concejal de Cultura, Adrián del Castillo, felicitó a la organización del festival por la “excelente labor” durante la noche. La Zombie Walk tuvo sus primeras ediciones en 2018 y 2019, regresó en 2022 tras la pandemia, y este año volvió a celebrarse con motivo de Halloween, enmarcada dentro del programa de actividades paralelas del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que se desarrollará del 7 al 16 de noviembre.

Una tradición que crece en La Laguna

Con cada edición, la Zombie Walk se consolida como una propuesta que mezcla ocio, cultura y espectáculo, atrayendo a vecinos y visitantes al corazón del casco histórico y reforzando la presencia del Festival de Cine Fantástico de Canarias como referente en la programación cultural de la isla.