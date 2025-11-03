La Laguna impulsa un espacio pionero de formación y colaboración en inteligencia artificial

La Semana de las InteligencIAs de La Laguna celebró su primera edición, una iniciativa del área de Promoción y Desarrollo Local que reunió durante tres jornadas a casi 200 participantes, entre alumnado de Formación Profesional, profesionales del empleo, educadores, emprendedores y vecinos interesados en explorar el potencial de la inteligencia artificial aplicada a la vida personal, profesional y comunitaria.

Formación, creatividad y colaboración

Durante las jornadas se trataron temas como el futuro del trabajo, la orientación laboral en la era digital, el liderazgo y el uso ético de la inteligencia artificial. Los encuentros ofrecieron un espacio de reflexión colectiva sobre cómo la tecnología puede mejorar las oportunidades de empleo y la calidad de vida en La Laguna.

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, resaltó que la ciudad apuesta por “una formación que no se quede en lo teórico, sino que genere herramientas útiles para la vida diaria. La inteligencia artificial no sustituye el talento humano, lo complementa”.

La programación incluyó también encuentros entre entidades vinculadas al emprendimiento, la innovación y la formación, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre el tejido académico, institucional y profesional del municipio, creando nuevas oportunidades formativas y laborales.

IAckathon: creatividad aplicada a problemas locales

La Semana culminó con el IAckathon, un laboratorio colaborativo en el que equipos multidisciplinares desarrollaron proyectos orientados a resolver retos locales mediante metodologías creativas y herramientas de inteligencia artificial. Guiados por profesionales especializados, los participantes practicaron trabajo cooperativo, escucha activa e intercambio de conocimientos entre perfiles diversos.

Galván destacó el valor comunitario del IAckathon: “La Laguna tiene talento, creatividad y capacidad para liderar modelos de innovación propios. Cuando la ciudadanía se reúne para colaborar y crear soluciones, avanzamos como municipio. Este es el camino que queremos seguir: una ciudad que innova con sentido y desde las personas”.

Espacios de aprendizaje distribuidos por todo el municipio

Las actividades se desarrollaron en distintos espacios de La Laguna, como el Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta, el Aula Magna de la Universidad de La Laguna y el Antiguo Convento de Santo Domingo, donde se llevaron a cabo conferencias, talleres y laboratorios prácticos centrados en innovación, empleabilidad y herramientas digitales.

La Semana de las InteligencIAs se celebró en colaboración con la Escuela de InteligencIAs, consolidando la apuesta municipal por la formación continua, el desarrollo de competencias y la generación de oportunidades para la ciudadanía en un contexto de cambios tecnológicos acelerados.