La Laguna comienza el montaje del gran arco de La Carrera, emblema de la Navidad en la ciudad

La calle Obispo Rey Redondo (La Carrera) empieza a recuperar esta semana su aspecto más navideño con el montaje del gran arco luminoso, una de las estructuras más emblemáticas del alumbrado festivo de La Laguna. El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha supervisado los trabajos junto al equipo técnico y la empresa responsable de la instalación, que se desarrolla por fases para garantizar la seguridad y el ajuste final de la iluminación.

Un icono de la Navidad lagunera

El arco de La Carrera, con más de 100 metros de longitud, 15 kilómetros de cableado y cerca de un millón de puntos de luz LED, se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del alumbrado navideño en Canarias.

Cada año, miles de personas pasean bajo este corredor de luz, que ya forma parte de la identidad y las tradiciones navideñas de la ciudad.

“Este arco tiene un valor afectivo para la ciudad; forma parte de nuestros paseos, de nuestras fotos y de la manera en que vivimos la Navidad en La Laguna”, destacó el concejal Fran Hernández.

Un trabajo técnico y coordinado

El proceso de instalación del arco se realiza de forma gradual, debido a su envergadura y a la complejidad técnica que requiere su montaje. El equipo trabaja en tareas de sujeción, tensado, revisión de conexiones y pruebas lumínicas antes del encendido definitivo.

“Es un trabajo que requiere precisión y coordinación. Detrás de este arco hay técnicos, electricistas y operarios que realizan un trabajo cuidadoso para que esté listo y seguro cuando llegue la Navidad”, explicó Hernández.

Un punto de encuentro para vecinos y visitantes

El gran arco de La Carrera se ha consolidado como uno de los espacios más fotografiados y compartidos en redes sociales durante las fiestas. Además de ser un reclamo turístico y comercial, es un lugar de encuentro para vecinos y visitantes que recorren el centro histórico durante el periodo navideño.

El Ayuntamiento recuerda que el montaje del arco constituye uno de los hitos más visibles dentro del dispositivo navideño, que continuará avanzando en las próximas semanas hasta la puesta en funcionamiento del alumbrado completo en la ciudad.