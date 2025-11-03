La Laguna celebra su patrimonio con la exposición de Manolo Sánchez en Santo Domingo

El convento de Santo Domingo, en La Laguna, acoge hasta el 15 de noviembre la exposición Manolo Sánchez, La Laguna Patrimonio de la Humanidad, una recopilación de dibujos y acuarelas del reconocido artista tinerfeño que rinden homenaje a la ciudad y su legado histórico.

La muestra, inaugurada el pasado 24 de octubre, ofrece al público la oportunidad de descubrir la mirada personal y artística de Manolo Sánchez sobre la Ciudad de los Adelantados, un enclave que marcó buena parte de su obra.

Un tributo a la Ciudad Patrimonio

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, expresó su satisfacción por poder contar con la exposición en el municipio y destacó la trayectoria del artista.

“Es un verdadero maestro que ha recibido honores en La Laguna por su brillante carrera artística, durante la cual ha puesto a nuestra ciudad como protagonista de manera elegante y con trazo firme”, señaló el regidor.

Por su parte, el concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, subrayó la relevancia de esta iniciativa cultural: “Es una oportunidad para acercar al público la figura de uno de los grandes artistas de Canarias, referente regional en la acuarela y clave para entender el arte contemporáneo en las islas”.

Visitas y horarios

La exposición, de acceso gratuito, puede visitarse en el convento de Santo Domingo en su horario habitual: de lunes a viernes: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; sábados: de 11:00 a 14:00 horas.

La muestra ofrece un recorrido íntimo por la relación entre Manolo Sánchez y La Laguna, plasmada en cada trazo y tonalidad de sus acuarelas.

Un legado ligado a la identidad canaria

Manolo Sánchez (1930-2023) nació en Santa Cruz de Tenerife, aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en San Cristóbal de La Laguna. Reconocido internacionalmente, fue un referente de la acuarela en Canarias, conocido por su dominio del color y la luz, y por su estrecha vinculación con el paisaje y la identidad isleña.

Entre sus exposiciones más destacadas figura Estampas de identidad canaria (2021), un conjunto de 170 obras que ofrecieron un viaje visual por los paisajes, tradiciones e instantes que definen la historia del Archipiélago.