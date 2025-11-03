El CICOP premia a La Laguna por su excelencia en la conservación del patrimonio histórico

San Cristóbal de La Laguna ha sido reconocida esta semana por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) por su destacada labor en la rehabilitación y conservación de inmuebles históricos, así como por los valores que la convierten en la única Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Canarias, título otorgado por la UNESCO en 1999.

El reconocimiento, materializado en una medalla y un diploma conmemorativo, se entregó durante la clausura del XVII Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado, celebrado en el Museo Internacional de Arte Íbero de Jaén. El alcalde Luis Yeray Gutiérrez acudió en representación del municipio para recoger el galardón.

La Laguna, referente en gestión y protección patrimonial

El regidor lagunero destacó que el premio supone “un honor para San Cristóbal de La Laguna recibir este galardón de manos de grandes expertos dedicados a la preservación de inmuebles históricos en todo el mundo”, y señaló que el reconocimiento “refrenda el trabajo desempeñado hasta la fecha y nos anima a seguir en esa senda durante los próximos años, apoyándonos en la investigación y las nuevas tecnologías”.

Como ejemplo, Gutiérrez mencionó la rehabilitación de la Puerta del Corregidor, uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad, donde se está aplicando tecnología de impresión 3D para restaurar elementos con cinco siglos de historia.

Un congreso con raíces laguneras

El Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado es una cita consolidada en el ámbito académico y técnico desde su primera edición, celebrada en 1992 precisamente en La Laguna, donde aún se encuentra la sede oficial del CICOP en la calle Carrera, en pleno casco histórico.

Organizado por la Federación Internacional de Centros CICOP y la Asociación CICOP España, el encuentro de este año reunió a especialistas de distintos países entre el 29 y el 31 de octubre, con el objetivo de compartir innovaciones, técnicas y proyectos de conservación desarrollados en las últimas tres décadas.

Innovación y cooperación internacional en la conservación

Durante las jornadas se celebraron charlas, conferencias, mesas de debate y exposiciones sobre temas como los valores colectivos del patrimonio cultural, la prevención de riesgos en centros urbanos históricos, los desafíos del Patrimonio Mundial o la investigación técnica aplicada a la restauración y conservación de museos.

Con este reconocimiento, La Laguna refuerza su posición como referente internacional en gestión patrimonial y en la aplicación de tecnologías innovadoras al servicio de la preservación de su legado histórico y arquitectónico.