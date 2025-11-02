Una treintena de vestigios franquistas permanecen en las calles de La Laguna

La calle Heraclio Sánchez, tan pegada a la Transición, tiene un nombre vinculado con la dictadura. Lo mismo ocurre con la avenida Lora y Tamayo, una de las principales entradas a la ciudad. Una treintena de vestigios franquistas permanecen aún en el callejero y espacios públicos de La Laguna, pese a que el Pleno municipal aprobó en 2024 un acuerdo para su retirada en cumplimiento de la legislación sobre memoria democrática. En el listado hay fundamentalmente calles, pero también figuran algunos otros elementos simbólicos.

El portavoz de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, lleva años recopilando casos de este tipo. Destaca las calles José Vicente Buergo y Oraá, Emilio Gutiérrez Salazar y Arturo Vergara Rodríguez, los tres antiguos alcaldes franquistas y que dan nombre a vías del barrio de La Verdellada. «No estamos al cien por cien seguro de que no haya algún otro», plantea sobre regidores locales de esa época.

Catálogo

Ascanio indica que, atendiendo al Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, iniciado a raíz de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias, elaborado para el municipio de Santa Cruz, entrarían en el mismo caso los reconocimientos al doctor Zerolo y Miguel Zerolo Fuentes, así como al pintor José Aguiar. En la ciudad hay una calle con el nombre de este último y en La Cuesta está la vía Doctor Zerolo, si bien el concejal de Unidas desconoce si se refiere a los primeros.

A estos casos se suman los reconocimientos señalados por la Coordinadora Antifascista de Tenerife, que ha advertido de la permanencia de calles como Álvaro Martín Díaz, Heraclio Sánchez, Arturo Escuder Croft, Julio Navarro Grau, Lorenzo Hernández Abad, Centurión, Arocha y Guillama, Álvaro Acuña Dorta, Eusebio Ramos González, Alfredo Torres Edwards, Mariano de Cossío, Magistrado Campo Llarena, Antonio Martí, Enrique Romeu Palazuelos, Miguel Melo Benito, Rafael González Vernetta, Leopoldo de la Rosa Olivera y José Peraza de Ayala, además de la Pista Militar de San Roque y la plaza Víctor Zurita.

Centurión

«Casi todos fueron destacadas figuras clave para el desarrollo e implantación del franquismo», explica el concejal. «Heraclio Sánchez, por ejemplo, fue el depurador principal del profesorado republicano, mientras que Centurión fue un militante falangista muerto en combate en 1938», precisa el también licenciado en Historia.

A los anteriores vestigios del callejero se suman otros elementos simbólicos, como una placa franquista situada en el lateral del Centro Ciudadano de Las Mercedes II. «Plan Nacional de Construcciones Escolares / Año 1958», se puede leer en ella. Por su estado, llena de grietas, parece haber sido objeto de algún ataque. Otro caso es el del monolito en la Junta Suprema con la inscripción «Muy noble y leal», erigido en 1937 «en uno de los actos de reconocimiento a franquistas ligados a La Laguna», según detalla el edil.

Valle de Guerra

Mención aparte merece una lápida en la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de El Rosario, en Valle de Guerra. «Caídos por Dios y por España / José Antonio Primo de Rivera», recoge una pieza en la que también figuran otros doce nombres. Ascanio apunta que es una inscripción que ensalza a aquellos que participaron en el lado de los golpistas en 1936.

El concejal reclama que se cumpla con un acuerdo plenario de 2024 para retirar los símbolos y denominaciones vinculados al franquismo. Se trata de una decisión que salió adelante con 21 votos a favor (PSOE, CC, Unidas y Drago), dos en contra (Vox) y tres abstenciones (PP), y que establecía la aplicación de las medidas necesarias para la retirada de estos vestigios en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Medidas

«Nos preocupa que a un gobierno que se dice progresista le vayan a tener que obligar, a través del Catálogo de la Memoria Democrática ya realizado por la Universidad de La Laguna, a aplicar medidas que se han aprobado en el salón de plenos y se mantienen sin desarrollar», expresa el portavoz de Unidas se Puede. «El municipio merece afrontar con normalidad un proceso que ya estaba en la Ley de Memoria Histórica y ha quedado más claro en la Ley de Memoria Democrática», mantiene.