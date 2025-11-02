Esteban Afonso, el hombre de las presidencias: 32 años en el Orfeón La Paz y 53 en el Juventud Laguna

Las sensaciones al entrar al Orfeón La Paz un día cualquiera de otoño a media mañana no son las mejores. Apenas hay nadie. Su sede, un muy céntrico edificio en la calle Juan de Vera, parece vivir más recordando lo que fue que en el presente. Sacar de esa situación a esta entidad cultural del casco histórico de La Laguna depende nuevamente del equipo liderado por Esteban Afonso, un empresario local que ya fue presidente orfeonista durante nada menos que 32 años, desde finales de los 80 a 2020.

Su regreso al puente de mando de esta entidad invita a recorrer una historia personal con peculiaridades. Y es que Afonso no solo ha sido sempiterno presidente del Orfeón, sino también del Juventud Laguna de baloncesto. Los 32 años en el primero de esos colectivos se convierten en una anécdota frente a los 53 –hasta el pasado mes de abril- en que lideró el segundo, del que ahora es presidente honorífico. Se suma a lo anterior 15 años dirigiendo la Hermandad de San José de Anchieta.

72 años

Esteban Afonso tiene 72 años. Nació en 1952 en la calle El Remojo, hoy Rodríguez Moure. Eran los tiempos de la Posguerra. «Viví una La Laguna entrañable en la que los amigos jugábamos a los boliches, al fútbol…», recuerda al echar la vista atrás. «Hice la Preparatoria en el instituto, llegué a Ingreso, después empecé el Bachiller, me puse a trabajar y me fui al nocturno», resume.

El trabajo infantil era habitual en aquella época. En su caso, con doce años empezó en el Supermercado Méndez, ubicado en lo que actualmente es la sede del Servicio de Atención Ciudadana de la calle San Agustín. «Me ponían en una banquetita para empaquetar garbanzas porque no llegaba al mostrador», expresa. Allí pasó 18 años y guarda un excelente recuerdo del propietario, Juan Méndez, del que dice que fue su «padre comercial».

Empresario

El supermercado le permitió a Esteban Afonso interiorizar casi sin darse cuenta algunas claves de venta. Creó entonces a los 30 años su propia empresa, Esxco, especializada en el sector del envase y empaquetado. «Es la combinación de mi nombre y el de mi señora, Esteban y Conchi», explica. En la actualidad continúa como administrador único, pero es uno de sus hijos el que lleva las riendas del negocio. «Sigo subiendo todos los días», puntualiza sobre una entidad radicada en Las Canteras.

Transitaba Afonso por la treintena cuando se produjo una etapa algo convulsa en el Orfeón. Él se había hecho socio con 14 años. Una junta gestora tomó el control del colectivo y se celebraron después elecciones. A estas últimas se presentaron dos candidatos. Ninguno de ellos era Esteban Afonso, que para sorpresa general acabó ganando los comicios. Según relata, en aquella época se podían realizar propuestas ‘in voce’, dijeron su nombre y acabó arrasando con 88 votos frente a los 14 y 8 de las otras opciones.

Llegada al Orfeón

Aunque la superficie de la historia es la anterior, Afonso también admite que en realidad tenía alguna pista. Por la mañana había estado en el Ayuntamiento con el Juventud Laguna, del que ya era máximo responsable. El por entonces alcalde, Elfidio Alonso, le lanzó una pregunta que, unida a algún otro comentario que circulaba por la ciudad, lo dejó con la mosca detrás de la oreja. «¿Vas a ser presidente del Orfeón?», le dijo medio en broma medio en serio.

Fue el comienzo de más de 30 años al frente de esta entidad, lo que le proporcionó cierta popularidad. Vendrían después décadas de éxito y de premios para el Orfeón, pero también de dificultades. Quizá influyó el transcurrir del tiempo, las nuevas posibilidades de ocio… En 2021 hubo cambio de directiva. Julián Brito Serrador, un entusiasta del Orfeón La Paz y de la cultura, asumió la presidencia.

Renovación

Es una opinión generalizada entre actores destacados del casco que el Orfeón necesita una renovación. La rehabilitación de la sede y la captación de nuevos socios son fundamentales. «Es el segundo teatro de la ciudad, con capacidad para 400 personas; hay que rentabilizarlo y mejorarlo: baños, salidas de emergencia, electricidad…», sostiene Afonso sobre las obras. Él se muestra convencido de que la entidad tiene posibilidades de futuro. El reto es grande.