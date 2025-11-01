Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el plan más sabroso del otoño en Tenerife: regresa la Ruta de la Cabra a La Laguna

Del 1 al 15 de noviembre los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una nueva edición de evento culinario donde el ingrediente principal es la cabra

La carne de cabara es uno de los platos más populares de la gastronomía canaria

La carne de cabara es uno de los platos más populares de la gastronomía canaria / Jose Luis Reina

Helena Ros

Helena Ros

La gastronomía lagunera se prepara para disfrutar de la V Ruta Gastronómica de la Cabra, que regresa un año más a San Cristóbal de La Laguna, consolidándose como una de las iniciativas culinarias más populares de municipio.

Organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Desarrollo Rural, junto a la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), esta ruta une tradición e innovación en torno al sabor único de la cabra, uno de los productos más característicos de la gastronomía canaria.

Tapas creativas a precios únicos

Del 1 al 15 de noviembre, bares, restaurantes y cafeterías locales ofrecerán tapas elaboradas con carne o productos derivados de cabra en los municipios del nordeste de La Laguna.

Cada tapa tendrá un precio de 4, 90 euros (bebida no incluida), permitiendo a los comensales disfrutar de distintos establecimientos del municipio y degustar diferentes propuestas llenas de creatividad, cada una con el toque personal de su autor.

Participaciones y premios

Los asistentes podrán votar por su tapa favorita a través de la app oficial de La Laguna Zona Comercial app.lalagunazonacomercial.com y así participar en la elección de la Tapa de Oro, un reconocimiento a la elaboración y creatividad de alguno de los chefs laguneros que distingue a la mejor propuesta de la edición.

Esta iniciativa busca impulsar los comercios locales y fomentar el consumo tanto de residentes como de turistas, con el objetivo de fortalecer la economía y poner en valor la calidad de los productos.

Cultura y turismo gastronómico

La Ruta de la Cabra no es solo una cita gastronómica sino también una celebración de la riqueza cultural y la ganadería de la zona, donde la cabra ha desempeñado un papel esencial en la economía y alimentación.

A través de esta propuesta, La Laguna refuerza su compromiso con el producto local, apoyando a los productores, restauradores y al turismo sostenible.

Un referente de la gastronomía local

La Ruta Gastronómica de la Cabra se ha convertido en un referente de la cocina y el producto local, gracias a la colaboración entre restaurantes vecinos y turistas este evento se consolida como una experiencia culinaria en la que la cabra es la principal protagonista.

Noticias relacionadas y más

Este año, La Laguna ofrecerá una nueva edición llenar de sabor, calidad e innovación culinaria, donde la participación ciudadana volverá a ser la clave del éxito de un evento que ya forma parte del calendario gastronómico de la isla.

TEMAS

  1. Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
  2. Llega a Tenerife la última pieza de la plataforma peatonal de Padre Anchieta
  3. Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años
  4. Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna
  5. Nueva vida para la Casa Van Damme, en La Laguna: estará comunicada con el Archivo Diocesano y lo ampliará
  6. Derribada una vivienda pública en San Matías, en La Laguna, por deficiencias estructurales
  7. Tejina tendrá un aparcamiento en altura para más de 150 coches
  8. Una deuda del Ayuntamiento de La Laguna con la empresa de ayuda a domicilio hace peligrar las nóminas de los trabajadores

Así es el plan más sabroso del otoño en Tenerife: regresa la Ruta de la Cabra a La Laguna

Así es el plan más sabroso del otoño en Tenerife: regresa la Ruta de la Cabra a La Laguna

Los problemas en El Púlpito y la Mesa Mota van a más: agreden a un vecino que intentó evitar el sabotaje de una valla

Los problemas en El Púlpito y la Mesa Mota van a más: agreden a un vecino que intentó evitar el sabotaje de una valla

Polémica por el peligro que corre un drago en La Laguna

Polémica por el peligro que corre un drago en La Laguna

Dirigen diligencias por posible exaltación del franquismo durante la visita de Abascal a La Laguna

Dirigen diligencias por posible exaltación del franquismo durante la visita de Abascal a La Laguna

La Policía Local de La Laguna no ve delito en los saludos fascistas durante el acto de Abascal

La Policía Local de La Laguna no ve delito en los saludos fascistas durante el acto de Abascal

Caballos rescatados acompañan el desarrollo emocional del alumnado lagunero

Caballos rescatados acompañan el desarrollo emocional del alumnado lagunero

La Laguna ensalza la labor del sector vitivinícola con una nueva edición de ‘Noviembre, Mes del Vino’

La Laguna ensalza la labor del sector vitivinícola con una nueva edición de ‘Noviembre, Mes del Vino’

La Laguna salva los fondos para obras de rehabilitación en más de 100 bloques de cinco polígonos

La Laguna salva los fondos para obras de rehabilitación en más de 100 bloques de cinco polígonos
Tracking Pixel Contents