Los problemas en El Púlpito y la Mesa Mota van a más: agreden a un vecino que intentó evitar el sabotaje de una valla

Motos y 4x4 que atraviesan cultivos, enfrentamientos con los aficionados a ese tipo de deportes, riadas de lodo por la erosión que sufre el terreno… Los vecinos de las cumbres entre La Laguna y Tegueste no pueden más. El Centro Ciudadano del Camino del Tornero acogió en la noche del jueves una asamblea abierta en la que los afectados dieron cuenta de su situación. «Esto está pasando de problema medioambiental a otro de seguridad», alertó Justo Reyes, de la Asociación La Atalaya, antes de informar de que el 7 de octubre se produjo una agresión.

Según el relato de Reyes, un vecino escuchó ruidos sobre las 23:00 horas, se dirigió a unos hombres que trataban de cortar una cadena que limita un acceso y le pegaron, le causaron una brecha que requirió de puntos de sutura y lo dejaron tirado. Se trata del enésimo episodio de la compleja situación que atraviesa esta zona. Aunque por momentos ha pasado desapercibida porque se produce en un lugar apartado, la vertiente ambiental es de calado, con grandes agujeros en el terreno y miles de metros cuadrados erosionados.

Acuerdo unánime

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna adoptó en abril de este año un acuerdo unánime con nueve medidas para tratar de hacerle frente al problema. Tras ello, en agosto se instalaron varias barreras y cadenas. Sin embargo, una de las principales desapareció dos días después de su colocación y aún continúa sin ser sustituida. El último de los puntos de aquel documento plenario fijaba la celebración de una asamblea abierta «con la participación del Cabildo, los ayuntamientos, las entidades y los vecinos». Ese encuentro era el de este jueves, pero al final no hubo interlocutores políticos, a excepción del portavoz de Unidas se Puede, Rubens Ascanio.

Según indicó Reyes al inicio de la asamblea, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván, se disculpó por su ausencia y atribuyó esta a una decisión del grupo de gobierno de que los vecinos tuviesen la asamblea y citarlos el 14 de noviembre a una reunión. Se da la circunstancia de que Galván había manifestado en el pleno: «Con los brazos abiertos acogemos la propuesta de la asamblea para reunirnos todos».

«Terrorismo medioambiental»

«Queremos dejar claro que los colectivos no tenemos nada en contra del ‘motrocross’, los quads y los todoterrenos», expresó Justo Reyes en un encuentro que reunió a una treintena de personas. No obstante, lamentó que se producen «prácticas de terrorismo medioambiental». También apuntó que, tras el acuerdo plenario de abril, «lo más aproximado» a medidas ha sido la instalación de las barreras.

Uno de los testimonios más clarificadores fue el de Reme Santana, que reside en la zona de Cocó. Es agricultora y ha visto los cultivos de su familia destrozados. Ha realizado una especie de peregrinación por distintas administraciones –fue incluso a la Subdelegación del Gobierno– y no logra una solución. Varios intervinientes coincidieron en la falta de actuaciones policiales tras sus llamadas.

Plataforma de afectados

Entre las principales propuestas que dejó la asamblea se encuentra la de crear una plataforma de afectados o constituirse en comunidad de propietarios para realizar actuaciones conjuntas. Otras posibles acciones fueron las de pedir apoyo a las instituciones públicas para instalar cerramientos en las fincas o la colocación de cámaras en los principales accesos.

Un momento llamativo de la asamblea se produjo cuando una de las personas que participó en ella sugirió que se citase también al sector del ‘motocross’ a una reunión, a lo que un hombre que había seguido de pie el encuentro dijo: «Exactamente», y se fue poco después. Puede estar ahí la clave de todo. Aficionados al ‘motocross’ y 4x4 continúan con su actividad en la zona al entender que tiene cabida. La realidad es otra: se trata de suelos mayoritariamente de propiedad privada y, sobre todo, con protección: rústico de protección natural en la zona lagunera y rústico de protección paisajística arbolada en la teguestera.