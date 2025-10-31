Polémica por el peligro que corre un drago en La Laguna

Un drago en la calle Mazurca, en las proximidades de la avenida Lora y Tamayo, se ha convertido en objeto de controversia. La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) advierte en las redes sociales del peligro que corre el ejemplar, sobre el que indicó que le habían informado de que iba a ser talado y que se trata de «una especie protegida».

Fuentes oficiales del grupo de gobierno del consistorio lagunero indicaron que se evacuó un informe técnico municipal en el que consta que el drago se encuentra en una parcela de titularidad privada y en suelo urbano, así como que forma parte de la jardinería ornamental de dicho espacio. «En este caso, el drago no figura en el catálogo insular de árboles singulares ni en el catálogo municipal actualmente en fase de elaboración, por lo que no cuenta con figura de protección específica», añadieron.

Sin protección

La institución local planteó que una resolución del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife establece que la protección especial se aplica exclusivamente a ejemplares silvestres que nacen y se desarrollan en la naturaleza, no a aquellos situados en jardines, solares urbanos o espacios mantenidos por intervención humana. «Por tanto, este drago no está clasificado como ejemplar silvestre y no está sometido al régimen de protección de flora silvestre», expresó.

«En este contexto, y dado que el ejemplar se ubica en un terreno privado y no cuenta con protección legal, el Ayuntamiento no puede impedir la tala si esta se ajusta a la normativa, ya que hacerlo sin fundamento supondría incurrir en una actuación administrativa contraria a derecho», completó, antes de agregar que el escrito municipal recomienda «evaluar la posibilidad de traslado del ejemplar».

Carta al alcalde

Tras ese planteamiento del consistorio, ATAN publicó este viernes en sus redes sociales una carta abierta al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. Además de defender en ella los valores de esta especie, pide al Ayuntamiento «que actúe conforme a lo que la justicia ecológica y la sensibilidad ciudadana demandan» y, sobre todo, «que asuma el liderazgo y gestione el trasplante del drago a un lugar seguro donde pueda seguir viviendo y dando vida».