La Laguna ensalza la labor del sector vitivinícola con una nueva edición de ‘Noviembre, Mes del Vino’

La Casa de los Capitanes albergó la presentación de la XXII edición de ‘Noviembre, Mes del Vino’, una propuesta vitivinícola ya afianzada en La Laguna y que, en esta ocasión, vendrá maridada con grandes atractivos como espectáculos culturales, rutas guiadas, degustaciones gastronómicas, sorteos, promociones y, por supuesto, los sabores de los mejores productos de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo.

Durante la puesta de largo de esta acción, la concejala de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna, Cristina Ledesma, ha querido mostrar todo el apoyo a las personas y entidades que se dedican a este sector, “que no atraviesa su mejor momento, debido a la reducción de la producción y a otros factores ambientales y enfermedades”.

“El seguimiento y las medidas que estamos poniendo en marcha por parte de todas las administraciones para paliar y mitigar los efectos de esta situación, deben reforzarse con iniciativas de esta índole, que nos invitan a degustar nuestros grandes vinos, que gozan de una excelente calidad y una distinción excepcional, tanto a nivel nacional como internacional”, agregó la edil.

Cartel del Mes del Vino. / El Día

Complicidad entre el Consejo Regulador y el Ayuntamiento

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, José Manuel González, puso en valor la complicidad y acogida de San Cristóbal de La Laguna, “que un año más nos brinda sus tabernas, tascas, restaurantes, vinotecas y distintos locales comerciales como espacios ideales para disfrutar del consumo del vino en esta recta final del año”.

“La cosecha de 2025 ha sido muy corta, con un total de 402.000 kilos, debido a la inmensa sequía que llevamos padeciendo estos últimos años. Es, por tanto, de vital importancia que el consumidor adquiera el firme compromiso de elegir vinos con contraetiqueta de la denominación de Origen Tacoronte-Acentejo”, apostilló.

Por último, la gerente del Consejo, María Paz Gil, detalló que “el programa de esta edición seguirá transmitiendo el valor de nuestro territorio a través de un programa en el que tendrán cabida la música, la enología, el teatro, el ajedrez, la joyería, rutas históricas, maridajes gastronómicos o los cómics”.

Este año se ofertarán propuestas para todos los públicos de las compañías de Néstor Verona y Meeting Point, el podcast de ‘La Sociedad de las Raras Avis en directo con Kevin Smith pasado de vuelta’, las sesiones de ópera en Multicines Tenerife y las rutas guiadas a pie en el casco lagunero al son del vino, así como las sesiones de firmas de tebeos con Mauro Entrialgo en librería Lemus. Toda la agenda se puede consultar en www.tacovin.com .

El plato fuerte de este evento llegará el jueves, 27 de noviembre, con la siempre esperada ‘Noche en tinto’, en los alrededores de la plaza de La Concepción, donde se podrá degustar el vino de la última cosecha en un gran ambiente de reencuentros entre vecinos y vecinas de La Laguna, visitantes y amantes, en general, del buen vino.

Bodegas y locales participantes

En esta edición del programa se contará con la implicación de 17 bodegas de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo: Bodegas Insulares de Tenerife, Cráter, Loher, Linaje del Pajo, Presas Ocampo, Marba, Viña Estévez, Tierra Fundida, El Cercado, Mallar de Los Trazos, Cándido Hernández Pío, Guayonge, Trancao de Acentejo, Viña El Drago, Hacienda de Acentejo, Domínguez Cuarta Generación y Winery Burgmann Tenerife.

También toman parte en esta edición los siguientes locales con variadas propuestas gastronómicas: La Topa, La Trinchera, La Tropical, La Cencerra, La Bodeguita, Restaurante Conny, Taberna El Remojo, Baggerman El Holandés, Cooperativa La Candelaria, Las Croquetas de La Oliva y Charcutería Víveres Jacinto.

‘Noviembre, Mes del Vino’ está organizado en estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de La Laguna y el Consejo Regulador de la D.O. Tacoronte-Acentejo, que en esta edición han contado con el apoyo del Gobierno de Canarias, GMR Volcanic Experience, Multicines Tenerife, Librería Lemus, Ciudades a Pie, Fundación México Canarias, Club Laguna-Cotelec, Tenebris Contracultura, Espacio Bronzo, LM Arte Colección y El Búho Club.