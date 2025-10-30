La Laguna salva los fondos para obras de rehabilitación en más de 100 bloques de cinco polígonos

No solo la Actuación de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de La Verdellada se encontraba al borde del abismo, a punto de perder los fondos consignados por otras administraciones. Las obras en el Padre Anchieta, San Luis Gonzaga, Princesa Yballa-La Florida y El Cardonal estaban en una situación parecida, según se conoció este jueves. La cara positiva es que el Ayuntamiento de La Laguna anunció también que ha llegado a un acuerdo con el Estado, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para prorrogar el plazo para los trabajos previstos en todos esos polígonos, con un total de 100 bloques.

Los ARRU volvieron a la actualidad esta semana. La Asociación de Vecinos Los Verdeños se quejó en nombre de residentes de la Urbanización La Verdellada de que habían pagado en algunos casos desde 2019 el porcentaje que les correspondía para las obras y que seguían a la espera. La crítica incluía un amago de acudir a los tribunales. Preguntado al respecto, el Ayuntamiento de La Laguna admitió que el período para ejecutar las actuaciones, que están enmarcadas en el Plan Estatal de Vivienda, tocaba a su fin.

Prórroga

El asunto fue a la Junta de Gobierno Local del martes. Resolver el problema no dependía solo de La Laguna, sino que era necesario que el resto de instituciones implicadas le diesen el visto bueno a la necesaria prórroga. Este jueves, el consistorio lagunero dio a conocer que habrá dos años más (hasta el 31 de octubre de 2027) y una inversión total superior a 13 millones.

«Esta decisión, adoptada en el marco del vigente Plan Estatal de Vivienda, permitirá culminar las intervenciones previstas en más de 100 bloques residenciales», precisó el Ayuntamiento, antes de indicar que se beneficiarán las fases I de Padre Anchieta, II de San Luis Gonzaga, VI y VII de La Verdellada, III de Princesa Yballa–La Florida III y III de El Cardonal.

Comisión

Más en detalle, la prórroga responde al acuerdo alcanzado por la Comisión Bilateral, integrada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el propio Ayuntamiento. «Este marco interadministrativo garantiza la continuidad de los proyectos, evita la pérdida de financiación estatal y autonómica, y permite relanzar las licitaciones que han quedado desiertas debido a que los presupuestos iniciales no se adaptaban a los precios actuales del mercado», resaltó la institución local.

«Somos plenamente conscientes del malestar que ha generado la demora en la ejecución de estas actuaciones», manifestó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. «Esta prórroga es un paso necesario para poder licitar nuevamente los trabajos con precios ajustados a la realidad del mercado y garantizar que las obras puedan ejecutarse con garantías», destacó. «Desde la administración local hemos asumido el compromiso de cubrir los sobrecostes con fondos propios, sin repercutirlos en ningún caso a los propietarios de las viviendas, y seguiremos trabajando con responsabilidad y transparencia para continuar avanzando en estas y otras actuaciones», completó.

Incremento de precios

Desde el Ayuntamiento contextualizaron que «la saturación del sector de la construcción y el incremento sostenido de los precios han afectado a la viabilidad de muchas licitaciones, lo que ha obligado a revisar los pliegos y ajustar los presupuestos para garantizar la concurrencia empresarial». El Ayuntamiento aseguró que los titulares privados de las viviendas no asumirán ningún incremento de coste, manteniéndose su aportación limitada al 5% del presupuesto inicial.

El gerente de Muvisa, Emilio Fariña, apuntó que han hecho «un exhaustivo análisis técnico y financiero para ajustar los proyectos a la realidad del mercado y garantizar que las obras puedan ejecutarse con solvencia técnica y financiera. La coordinación entre administraciones ha sido clave y confiamos en que esta nueva etapa permita culminar todas las fases pendientes con éxito».

2,7 millones

El resultado de este estudio ha sido una actualización presupuestaria que supera los 2,7 millones de euros, necesaria para adaptar los proyectos a los costes reales de ejecución. Con esta revisión, la inversión total prevista en los ARRU de La Laguna asciende a más de 13 millones de euros».