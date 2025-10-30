Los Finados y Halloween se dan la mano en La Laguna con actividades juveniles en diferentes zonas del municipio

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Educación y Juventud, ha diseñado una programación especial que se desarrollará este jueves y viernes, 30 y 31 de octubre, en El Centenero, Valle Jiménez, Villa Hilaria, Princesa Yballa y El Rocío. La propuesta pone el foco en la tradición canaria de Los Finados, vinculada a la memoria colectiva, el recuerdo de las personas fallecidas y el encuentro comunitario, y plantea su convivencia respetuosa con Halloween como expresión cultural contemporánea.

La iniciativa incluye acciones educativas y de dinamización cultural, así como una mesa tradicional de Finados a modo de exposición, para acercar a la juventud los elementos característicos de esta festividad y su sentido como acto de memoria, afecto y comunidad.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, subraya que el objetivo es reconectar a la juventud con sus raíces sin renunciar al diálogo entre culturas, “La Laguna es un municipio abierto y acogedor. Los Finados y Halloween pueden darse la mano una tradición que recuerda y reúne, y una celebración contemporánea que llega por el intercambio cultural. No se trata de elegir, sino de conocer nuestra identidad y convivir desde el respeto”.

Una cuestión de identidad

Eiroa añade que la programación busca favorecer la transmisión cultural hacia las nuevas generaciones, “queremos que la juventud entienda el valor de Los Finados sentarnos, contar historias, recordar a quienes nos precedieron y compartir en comunidad. La identidad se vive y se transmite”.

La propuesta se desarrollará en horario de tarde y noche y se enmarca en una línea de ocio saludable y participación juvenil en los barrios. La programación que se llevará a cabo puede consultarse en las diferentes redes sociales del propio área.