La Policía Local de La Laguna no ve delito en los saludos fascistas durante el acto de Vox

El subcomisario-jefe dirige una diligencia al edil de Seguridad con un análisis de los hechos

Domingo Ramos

La Laguna

La Policía Local de La Laguna no ve delito en los saludos fascistas realizados durante la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a La Laguna. El subcomisario-jefe, Jesús González, dirigió una diligencia al concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, en la que analiza los hechos acaecidos y realiza recomendaciones frente a futuros episodios de este tipo.

«No obstante, a la vista del material disponible, y sin perjuicio de la valoración que pueda efectuar la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, los hechos descritos no parecen alcanzar el umbral de gravedad necesario para su consideración penal, limitándose a manifestaciones simbólicas y verbales en un contexto de confrontación política puntual», recoge la diligencia redactada.

Exaltación del franquismo

El mando policial indica que el 27 de octubre «varias personas realizaron saludos con el brazo en alto y expresiones de exaltación de carácter franquista» y que hubo «intercambios verbales entre simpatizantes y detractores».

Noticias relacionadas y más

«Aunque los hechos no generaron incidencias operativas ni alteraciones relevantes del orden público, su carácter simbólico y posible vinculación con la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, aconsejan dejar constancia documental y mantener un seguimiento preventivo ante posibles situaciones similares en el futuro», plantea.

