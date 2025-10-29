Fabiola Socas, Jesús ‘Pingüino’, Aranza Coello, Daniel Abreu y Pili Soy Yo protagonizan Santo Domingo en Ciclo

La nueva programación de Santo Domingo en Ciclo, la propuesta cultural del Ayuntamiento de La Laguna en el antiguo convento dominico, arranca este miércoles, 29 de octubre, con una variada oferta que cuenta con artistas reconocidos como la cantante Fabiola Socas, la actriz y directora Aranza Coello, la compañía de danza de Daniel Abreu y la humorista Pili Soy Yo. La temporada, esta vez dedicada a las artes escénicas, busca hacer del antiguo convento un referente cultural en San Cristóbal de La Laguna.

El concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo, señala que “Santo Domingo en Ciclo es una cita que año tras año despierta una gran aceptación, al combinar actuaciones artísticas de gran nivel con un entorno patrimonial excepcional, lo que hace que estos espectáculos se vivan como una experiencia única”.

El área de Cultura municipal habilita el espacio del claustro del antiguo convento para alcanzar una capacidad de 150 espectadores. Todas las actuaciones tienen lugar a las 20:30 horas y las entradas pueden adquirirse a través de tickety.es o en la taquilla del Teatro Leal.

Socas, la primera

La primera cita correrá a cargo de Fabiola Socas quien, junto al guitarrista Jesús ‘Pingüino’ González, ofrecerá un concierto que, bajo el título ‘Postales de Venezuela’, recogerá los sonidos que enlazan Canarias con “la octava isla”. Este proyecto musical parte de una investigación previa que pone de manifiesto la herencia y la influencia de ritmos y rasgueos en el folclore de ambas regiones.

El 5 de noviembre será la actriz y dramaturga Aranza Coello quien invite al público a reflexionar acerca del concepto de caer para poder levantarse. ‘Desprendimiento: del suelo no pasas’, es un espectáculo de teatro contemporáneo que aborda aquellos instantes en los que la vida se resquebraja. Durante sesenta minutos, la artista narrará cómo en los momentos difíciles la intimidad y las emociones se convierten en un juego de equilibrio.

El siguiente miércoles, día 12, la compañía de danza de Daniel Abreu dará a conocer dos propuestas de creación propia: ‘Más o menos inquietos’ y ‘Selva’ toman de inspiración las relaciones interpersonales y las cargas que conllevan las mismas para representar cómo las personas salvan diferencias o buscan apoyo en otros.

El colofón a Santo Domingo en Ciclo lo pondrá la humorista Pili Soy Yo el 19 de noviembre. Con más de 76.000 seguidores en redes sociales, la cómica palmera regresa a San Cristóbal de La Laguna preparada para una velada repleta de anécdotas divertidas y mucha improvisación.