The Queen of Bass y Ruts & La Isla Music lanzan la canción oficial del Reggae Can Festival

El Reggae Can Festival presenta su nuevo tema oficial: ‘Reggae Can Festival’, una producción creada en parte durante la residencia artística de la pasada edición por la DJ y productora tinerfeña Andrea Álvarez, conocida como The Queen of Bass. A este proyecto se unió también la voz de Ruts & La Isla Music, una de las artistas más reconocidas del reggae en Canarias.

Gracias al impulso del Ayuntamiento de La Laguna, el festival inicia su siguiente década en lo que consideran la cuna del reggae en Canarias, Punta del Hidalgo, consolidando el arraigo de este género en el municipio.

Nacida en Tenerife y con solo 24 años, Andrea Álvarez se ha consolidado como una de las grandes impulsoras del Drum & Bass en el Archipiélago. Desde los 16 años ha cautivado al público con su amor por la música y los vinilos, y hoy es una de las pocas productoras canarias dedicadas plenamente a este género. Propietaria de la discográfica y promotora High Frequency Tenerife, ha contribuido a consolidar la cultura bass en las islas, desarrollando proyectos que conectan la experimentación electrónica con la energía de la escena local.

Portada del single. / El Día

Punto de encuentro entre generaciones

La pieza ‘Reggae Can Festival’ nace como un encuentro artístico entre generaciones y estilos: el Drum & Bass de The Queen of Bass se fusiona con la voz cálida y carismática de Ruts & La Isla Music, artista tinerfeña con casi dos décadas de trayectoria y una figura esencial en la profesionalización del reggae en Canarias.

Compositora, cantante, productora y activista musical, Ruts & La Isla Music ha actuado en festivales internacionales como Rototom Sunsplash, WOMAD o Boreal, y ha compartido escenario con artistas como UB40, Rosalía, Gentleman o Morodo. Su estilo, que mezcla reggae y neo ‘soul’ con aroma latino, la ha convertido en una de las voces más singulares de la escena independiente canaria.

El tema cuenta, además, con la colaboración de Ioné de la Cruz, compositor, productor y multi instrumentista, responsable de la mezcla y el máster de la canción. Su participación aporta profundidad, equilibrio y matices que refuerzan el carácter internacional y contemporáneo de la producción.

El resultado es una canción de corte global y sonido vanguardista, que refleja la conexión entre la nueva ola de creadoras canarias y las artistas que abrieron camino en la escena reggae local, con un mensaje positivo y una producción que trasciende géneros.

En todas las plataformas

“Este tema simboliza lo que representa el festival: la unión de generaciones, estilos y visiones musicales desde las Islas Canarias hacia el mundo”, comenta Ruts & La Isla Music, directora del Reggae Can Festival e intérprete de la canción.

La canción ‘Reggae Can Festival’, ya disponible en todas las plataformas digitales, se suma a la campaña de promoción del Reggae Can Festival XI, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre de 2025 en Punta del Hidalgo (La Laguna, Tenerife).

El festival cuenta con el patrocinio de Islas Canarias, Latitud de Vida, y el apoyo del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y el Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Fiestas y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM).