La Laguna encarga la compra de siete nuevas guaguas eléctricas para reforzar el servicio urbano municipal

La Laguna, en coordinación con Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA), ha impulsado la adquisición de siete nuevas guaguas eléctricas destinadas a reforzar el servicio urbano en el municipio. La actuación se enmarca dentro del procedimiento de renovación y ampliación de la flota municipal. Serán unidades urbanas totalmente eléctricas, con piso bajo y una longitud de 9,5 metros.

El concejal de Movilidad Sostenible de La Laguna, Domingo Galván, destaca que la incorporación de estos vehículos supone “un paso firme hacia un modelo de movilidad más sostenible y accesible”. “Estamos avanzando en una transformación profunda del sistema de transporte público en La Laguna, con inversiones que mejoran la calidad del servicio, facilitan los desplazamientos diarios y contribuyen a reducir el impacto ambiental en nuestro entorno”, explica el edil.

Las nuevas unidades estarán destinadas a reforzar la capacidad y la calidad del servicio en las líneas 201 y 206, lo que permitirá mejorar la accesibilidad, el confort y la eficiencia en los desplazamientos diarios por parte de la ciudadanía. Con ello, se da continuidad a la estrategia municipal orientada a potenciar el transporte público como eje central de la movilidad sostenible en el municipio.

Libres de emisiones

Estas guaguas eléctricas 100% libres de emisiones estarán equipadas con los últimos avances en accesibilidad, seguridad y eficiencia energética. Entre sus prestaciones, dispondrán de sistema de arrodillamiento rápido para facilitar la inclinación lateral durante el acceso, rampas para personas usuarias de silla de ruedas, espacios reservados en el interior, pulsadores con inscripción en braille y avisadores ópticos y acústicos para facilitar el uso por parte de personas con movilidad o visión reducida.

Además, Galván subraya la importancia de ofrecer un servicio cercano, cómodo y confiable a la ciudadanía, “el transporte público debe ser una opción real, útil y atractiva para la población. Estas nuevas guaguas permitirán reforzar frecuencias, ofrecer mayor confort y garantizar un acceso inclusivo para todas las personas, con independencia de sus capacidades o necesidades”.

La iniciativa se enmarca en la apuesta municipal por un modelo de movilidad que prioriza los desplazamientos sostenibles, la eficiencia energética y la reducción de emisiones, consolidando una línea de trabajo coordinada entre el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y TITSA.