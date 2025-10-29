La Laguna acerca a la juventud la campaña del 25N con el lema ‘No seas NPC. Ante la violencia machista, actúa’

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado este martes la campaña de divulgación del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre en todo el mundo y que extenderá su programación en La Laguna durante varias semanas.

El lema de este año ‘No seas NPC. Ante la violencia machista, actúa’ trata de acercar a la juventud el mensaje de rechazo a cualquier tipo de comportamiento violento o irrespetuoso contra las mujeres, y tendrá su visibilidad en la zona metropolitana a través de uno de los vagones de Tranvía de Tenerife, que conecta La Laguna con Santa Cruz de Tenerife. La puesta de largo de este tranvía serigrafiado, que se encuentra ya en servicio, ha contado con la presencia del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Igualdad y Mujer, Dailos González; el autor de la imagen, Abraham Hernández; integrantes del Consejo de las Mujeres y miembros de la corporación municipal.

Lanzamiento del tranvía serigrafiado. / La Laguna

¿Qué es NPC?

‘NPC’ es un término que surge del mundo de los videojuegos y ha ganado popularidad en las redes sociales hasta el punto de que en la actualidad los jóvenes la utilizan como un adjetivo descalificativo. Ser un NPC es ser alguien sin personalidad, que no tiene opiniones propias, que no aporta mucho y que resulta de poca utilidad. La campaña del Ayuntamiento invita a no permanecer indiferente ante la violencia contra las mujeres.

“Queremos seguir trabajando en la concienciación ciudadana”, ha expresado el alcalde durante el acto. “Hoy es más importante que nunca que se hable alto y claro, y que las administraciones se posicionen en contra de la violencia machista, porque esta lacra sigue presente en nuestra sociedad y lo estamos viendo en estas últimas semanas. Nuestro posicionamiento es claro, y por eso esta escenificación a través de metropolitano de Tenerife y del programa de la concejalía de Igualdad y Mujer, que se presentará en los próximos días y en el que queremos dejar bien claro que desde este Consistorio no vamos a retroceder en este empeño”.

Un mensaje a los jóvenes

Dailos González explicó que “con este lema, escogido de forma unánime por el Consejo de las Mujeres de La Laguna, hemos querido enviar un mensaje de concienciación a la juventud, para contrarrestar también esos mensajes que están recibiendo a través de diferentes redes sociales que recurren a un discurso que niega la violencia machista”.

Por su parte, el diseñador Abraham Hernández expresó que esta campaña en el Tranvía de Tenerife, que tendrá su eco en otros soportes gráficos, “intenta llegar al público más joven y hacerles ver que la violencia de género existe y que hay que actuar frente a ella. La campaña gráfica se desarrolla intentando tener presente cuáles son los elementos que maneja en su día a día la gente más joven: por eso podemos ver una mano en un teclado ‘gaming’, personas saliendo de las redes sociales y actuando, o un mando de la ‘play’”.