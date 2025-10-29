El Instituto del Terror abre sus puertas en La Laguna por Halloween

Un fin de semana terrorífico en el Nuryana. El próximo viernes 31 de octubre se inaugurará el evento denominado Instituto del Terror, que se prolongará hasta el domingo 2 de noviembre. Esta propuesta pretende ofrecer una experiencia de ocio cultural marcada por el terror, pero también por la participación, la familia y la creatividad, sin descuidar aportaciones de corte cultural.

El evento se articula en torno a tres ejes principales: túnel del terror, escape room y una zona exterior de acceso libre ambientada para la ocasión. Los horarios de apertura varían según el tipo de público, familiar o adulto, permaneciendo abierto el viernes y sábado de 16:00 a 23:00 horas y el domingo de 10:00 a 15:00 horas.

El escape room, con una duración aproximada de 45 minutos, se realiza en grupos de 4 a 6 personas a las que se le propone resolver un enigma basado en historias y leyendas recopiladas de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna en un reto de tensión y horror.

Cartel promocional del Instituto del Terror. / E. D.

El túnel del terror, por su parte, cuenta con actores y actrices experimentados que ofrecerán su dosis de sustos y tensión ajustada a la edad o intención del público. Es por eso que se habilitan el llamado pase familiar con impresiones moderadas, dejando para el pase adulto la máxima intensidad en un recorrido guiado por pasillos y aulas ambientadas con actores, sonidos, efectos especiales y una puesta en escena cuidada que hará vivir al público un Halloween lleno de sorpresas.

Otras actividades

Por su parte, la zona exterior gratuita cuenta con una completa oferta de ocio: talleres de maquillaje de efectos especiales, creación de máscaras y diseños tematizados, pintacaras, bolsas de “truco o trato”, ludoteca, guardería y una zona gastronómica con food-trucks tematizados en Halloween. En el escenario principal tendrán lugar sesiones de cuentos para niños, cine al aire libre, proyecciones de terror para adultos así como DJ-sets.

La iniciativa se dirige tanto a familias como a jóvenes y adultos que desean celebrar Halloween de una forma diferente: combinando el espectáculo del miedo con espacios de socialización, gastronomía, creatividad y diversión para todos los públicos. Con la zona ludoteca y el servicio guardería se facilita la participación activa de padres y madres, ya que se incluye en el precio de la entrada a escape room o túnel de terror una hora gratuita.

Instituto del Terror. / E. D.

Ubicado en el corazón de La Laguna, el evento refuerza la propuesta de ocio de la zona y aporta una nueva dimensión cultural a la festividad de Halloween, apostando por la inmersión, la narrativa y la experiencia compartida. La convocatoria es una invitación a atreverse, a vivir la adrenalina del miedo, pero también a disfrutar en familia de una programación rica, variada y bien estructurada. Las entradas están ya disponibles a través de www.institutodelterror.es junto a toda la programación.

El objetivo es que el público se sumerja en esta apuesta única, donde el Instituto Nuryana se convierte en escenario de pesadillas, misterio y diversión durante un fin de semana inolvidable.

El Instituto del Terror está organizado por el Colegio Nuryana junto a AudioTef y Nicolás Acosta Servicios Audiovisuales, con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Troysteatro, Meeting Point Teatro y Baggerman – El holandés.