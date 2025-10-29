De los barcos de Los Valles a la necrópolis de El Becerril: los cuatro patrimonios laguneros que aspiran a ser BIC

El guamasero Camino de Las Acacias, la chimenea de La Cuesta o la roseta de Tenerife. El Ayuntamiento de La Laguna fue promoviendo durante años la declaración de bienes de interés cultural (BIC) de los que en algunos casos poco más se supo. El reciente reimpulso a la iniciativa de los barcos de Los Valles invita a echar la vista atrás y a preguntarse qué fue de cada uno de ellos. La postura del Cabildo y los datos aportados por fuentes oficiales del consistorio dejan el resultado de la ecuación en que siguen en pie cuatro solicitudes: los barcos valleros, la Semana Santa, la necrópolis de El Becerril y el estandarte real.

La lista completa de actuaciones de este tipo impulsadas en los últimos años alcanza la decena: el Auto Sacramental de los Reyes Magos de Tejina, las carreras de barcos de Los Valles, el Camino de Las Acacias (Guamasa), el Camino de Las Peras, el Camino Largo, la roseta de Tenerife, la chimenea de La Cuesta, el estandarte real, la necrópolis de El Becerril y la Semana Santa. Sin embargo, en abril de 2024 se supo que cuatro de estas propuestas no tenían posibilidades. Se tuvo conocimiento público de esta circunstancia cuando el concejal de Obras, Ángel Chinea, leyó en el transcurso de un pleno un documento en el que se recogía el posicionamiento del Cabildo de Tenerife.

Camino de Las Peras

«De todas ellas, no se ha localizado en archivo de este servicio administrativo solicitud alguna referida al Camino de Las Acacias, al Camino de Las Peras, al Camino Largo y a la chimenea de La Cuesta», apuntaba la respuesta insular leída por Ángel Chinea. «En cualquier caso, y en opinión del técnico que suscribe, ninguno de estos bienes posee el valor sobresaliente que lo haga merecedor de la declaración de Bien de Interés Cultural», añadió.

La novedad más reciente se produjo la pasada semana, cuando el consistorio y la Asociación de Barcos Típicos Tajica dieron a conocer el impulso del expediente para lograr la declaración de las tradicionales carreras de barcos de Valle Tabares, Valle Jiménez y Los Campitos como bien de interés cultural. Tras un primer intento en el que la iniciativa no logró el objetivo deseado, el Ayuntamiento ha optado por contar con el apoyo de la empresa Cultania para elaborar un informe que certifique que esta muestra festiva popular merece este grado de protección que establece el Gobierno de Canarias. Se trata de «un acontecimiento con largos años de historia, que se realiza en modo de ofrenda», detallaron desde el Ayuntamiento, y agregaron que contiene «múltiples valores identitarios tradicionales de carácter agrícola y ganadero».

Semana Santa

El segundo intento de BIC en el que el Ayuntamiento ha puesto mayor implicación es en el expediente en torno a la Semana Santa. En octubre de 2023, el concejal de Cultura, Dailos González, dio a conocer que el procedimiento estaba abierto y que posteriormente habría una reunión con los colectivos vinculados a esta tradición. «Ya se ha hecho un rastreo documental y bibliográfico, y hemos tenido diferentes encuentros participativos y entrevistas con la comunidad portadora», manifestó por entonces el edil, antes de añadir que ya se habían realizado «las fichas correspondientes siguiendo las pautas establecidas por la Unesco». Además, precisó que ya estaba la redacción de inicio de incoación del expediente. En concreto, la declaración se encuadraría en la categoría denominada Patrimonio Cultural Inmaterial-Manifestaciones Rituales.

Con el transcurrir de los años, el Auto Sacramental de los Reyes Magos de Tejina y la roseta de Tenerife alcanzaron la aspirada condición de BIC. Esta última lo logró recientemente, el pasado 14 de octubre. Así pues, restan dos casos de la lista general: la necrópolis de El Beceril y el estandarte real. La primera fue protagonista de una moción en octubre de 2021. Es una zona de La Cuesta en la que existen restos guanches y para la que también se promovió la construcción de un centro de interpretación.

Estandarte real

Según una nota de prensa del Ayuntamiento en marzo de 2022, cuando se acometió una restauración sobre el estandarte o pendón real, es una pieza textil rectangular, de 1,55 x 2,54 metros, formada por cuatro elementos cosidos de damasco de seda natural rojo y decorada con flores de loto y con bordados aplicados.