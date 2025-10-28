Nueva vida para la Casa Van Damme, en La Laguna: estará comunicada con el Archivo Diocesano y lo ampliará

Los inmuebles de los números 21 y 23 de la calle Anchieta, en pleno casco histórico de La Laguna, estuvieron conectados en algún momento de la historia. De la Casa Van Damme se podía acceder al edificio que hoy alberga el Archivo Histórico Diocesano, y viceversa. Aquella comunicación entre propiedades será ahora recuperada y determinará la nueva vida de la primera: permitirá ampliar el Archivo Diocesano.

El Cabildo de Tenerife informó este martes en una nota que está colaborando con el Obispado de Tenerife en la restauración de la Casa Van Damme. La institución insular explicó que la construcción forma parte del Programa de Patrimonio 2023-2027 y que esta administración aportará 480.119 euros de un presupuesto total de 1.680.119, financiado también por el Gobierno de Canarias.

Depósitos

El director del Archivo Histórico Diocesano, el sacerdote Miguel Ángel Navarro, precisó que se había detectado que una y otra casa estuvieron conectadas y que ahora, una vez que vuelvan a estarlo, se destinará parte de Van Damme a depósitos del Archivo. Está por definir, eso sí, el uso que se le dará al resto del inmueble.

No se trata de una construcción cualquiera. No es antigua sin más, sino que tiene historia. El Gestor de Patrimonio Cultural del Cicop recoge que fue construida a finales del siglo XVII por el capitán Alonso Van Damme, «regidor perpetuo de Tenerife, alcalde del castillo principal de Santa Cruz en 1681 y jefe de la casa de su apellido en Flandes, antiguos mariscales de Brabante».

Situación preocupante

Su situación más reciente era preocupante. Desde el exterior se puede intuir aún el estado mejorable del inmueble. Su fachada con humedades entraba en contraste con la buena conservación del paredaño Archivo Diocesano. Su apariencia hubiese pasado más desapercibida 30 años atrás, cuando el centro histórico no estaba tan de moda como en la actualidad y eran muchas las casas que esperaban por trabajos de rehabilitación.

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, subrayó la importancia de la restauración que actualmente se encuentra en marcha. «La Casa Van Damme representa un testimonio excepcional de la arquitectura doméstica de finales del siglo XVII en Tenerife», expresó. «Su recuperación no solo evita la pérdida de un bien patrimonial de gran valor, sino que refuerza el compromiso del Cabildo con la conservación del legado histórico de la Isla», añadió.

Estructura original

La actuación se centra en «preservar la estructura original y los elementos decorativos existentes, sin añadir componentes nuevos, siguiendo una filosofía de respeto absoluto al edificio original». La intervención está dirigida por el arquitecto Javier Álvarez y tiene como objetivo la recuperación integral de este inmueble, «uno de los escasos ejemplos de arquitectura renacentista que se conservan en la ciudad».

De Esteban destacó, además, el estado crítico en que se encontraba antes de las obras: «Las cubiertas estaban en una situación muy deficiente. De no haberse apuntalado hace más de una década, hoy el edificio se habría quedado sin techumbre. Por eso esta intervención era urgente y necesaria».