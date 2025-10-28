Solución a la vista para la ayuda a domicilio de La Laguna: el Ayuntamiento zanja parte de la deuda con la empresa

Los problemas de los trabajadores de ayuda a domicilio de La Laguna parecen estar a un paso de resolverse. El Ayuntamiento anunció este martes el pago de tres de las mensualidades pendientes de abono a la empresa que se encarga del servicio, «con lo que se liquida gran parte de la deuda con la entidad». Esa entrada de fondos habría de permitir a la empresa cumplir con las nóminas de los trabajadores.

«El Ayuntamiento se ha puesto en contacto tanto con la empresa como con representantes del Comité de Empresa para trasladarles esta información, de acuerdo con el compromiso que se adquirió la semana pasada tanto con la entidad como con la plantilla para garantizar la continuidad de un servicio esencial», manifestaron fuentes oficiales del grupo de gobierno del consistorio lagunero.

Comité de Empresa

Por su parte, la presidenta del Comité de Empresa, Carmen Urquía, mostró su deseo de que el problema finalmente se resuelva, pero afirmó que mantendrán en pie la intención de ir a la huelga hasta que vean ingresado su salario. La previsión era comenzar con las movilizaciones el 6 de noviembre. Como es preceptivo en un caso de este tipo, se mantendrían los servicios mínimos.

Todo se desencadenó la pasada semana, después de que los empleados tuviesen conocimiento de que los impagos del Ayuntamiento de La Laguna estaban llevando al ahogo financiero a la compañía que realiza el servicio, al punto de no estar en disposición de poderles pagar la próxima nómina. Son más de 200 empleados y desarrollan una labor que está dirigida a mayores y dependientes.

Tramitación

El consistorio lagunero apuntó por aquellos días que el problema residía en la tramitación y que esperaba satisfacer los pagos pendientes durante esta semana. «Al haberse cumplido la última prórroga del servicio de ayuda a domicilio y estar tramitándose la nueva licitación, los pagos no se realizan por la tramitación ordinaria, lo que ha retrasado el abono», aseguraron fuentes oficiales del grupo de gobierno.

Con respecto a que los pagos no se están realizando por la tramitación ordinaria, cabe recordar que en julio se conoció que el consistorio había recurrido desde hacía meses al contrato verbal para garantizar el servicio. Se trata de un mecanismo prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público salvo para supuestos de emergencia –que no es el caso–, según recoge un dictamen evacuado por el Consejo Consultivo de Canarias fechado el pasado 5 de junio. No obstante, el consistorio aseveró que la fórmula aplicada se encuentra dentro de la legalidad.

Más de 15 millones

Posteriormente salió a licitación el expediente de contratación del servicio en cuestión, sin que todavía se haya adjudicado. Este tiene un presupuesto global de 15.464.966 euros y un plazo de ejecución de dos años, y las ofertas para optar a la adjudicación se podían presentar hasta el pasado 4 de septiembre.

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, resaltó coincidiendo con el anuncio del contrato que el plan de trabajo abarca actuaciones cotidianas tan básicas y necesarias para este sector de la población como el aseo personal, el mantenimiento y limpieza de sus domicilios, la elaboración e ingesta de alimentos o la supervisión de la toma de medicamentos prescritos por facultativos. La edil también remarcó que «otro de los propósitos que se persigue con esta línea de ayuda municipal es prevenir y evitar internamientos innecesarios, combatiendo así futuras situaciones de deterioro físico y cognitivo irreversible».