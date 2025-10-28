La Laguna refuerza la limpieza y el mantenimiento en los cementerios municipales con motivo de Todos los Santos

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza y embellecimiento en los cinco cementerios municipales; San Luis, San Juan, Punta del Hidalgo, Valle de Guerra y Tejina; con motivo de la festividad de Todos los Santos. El operativo, coordinado por el área de Servicios Municipales, que dirige Fran Hernández, se desarrolla de forma conjunta con la concejalía de Cementerios, con Cristina Ledesma al frente, y se suma a los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo de manera continua durante todo el año.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que “aunque las labores de mantenimiento se realizan de forma regular, en estas fechas reforzamos el trabajo de limpieza, jardinería y cuidado de los recintos, así como el número de equipos operativos, debido al incremento de la afluencia de familias que acuden a los cementerios para recordar a sus seres queridos”.

Los concejales Fran Hernández y Cristina Ledesma visitan uno de los cementerios del municipio. / La Laguna

El dispositivo, al detalle

El dispositivo incluye la limpieza integral de calles, muros y zonas ajardinadas, además del mantenimiento de los accesos y pasillos interiores. También se ha intensificado el desbroce de maleza y la retirada de residuos de los solares cercanos, junto a la instalación para garantizar que las instalaciones se mantengan en óptimas condiciones durante toda la festividad.

Por su parte, la concejala de Cementerios, Cristina Ledesma, subrayó que “estos dispositivos no son acciones puntuales, sino una extensión del trabajo continuado que desarrollamos durante todo el año, con actuaciones de mantenimiento, pintura, reparación de muros y mejora de infraestructuras en todos los camposantos”.

Mucho más que limpieza

La concejala ha indicado que “además hemos querido volver a ofrecer a la ciudadanía una programación cultural en estos espacios, con la celebración de conciertos de las bandas de música del municipio que ambientarán los recintos a lo largo de la presente semana, con un especial refuerzo tanto el viernes como el fin de semana”. Asimismo, Cristina Ledesma ha señalado que, como novedad, este año se han programado conciertos velados tanto el día 31 en los cementerios municipales, como el 1 de noviembre en el Teatro Leal.

Fran Hernández quiso agradecer “la implicación y el esfuerzo de los equipos de limpieza y jardinería municipales, que están realizando una labor ejemplar para que nuestros cementerios presenten el mejor estado posible”.