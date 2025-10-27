Así es el nuevo japonés de La Laguna que acaba de abrir sus puerta y está arrasando: cocina fusión en un ambiente tradicional

La comida japonesa se ha convertido en una cocina imprescindible en todas las ciudades, las versiones de sus platos y la combinación de ingredientes de calidad la convierten en una parada obligatoria para los amantes de Japón.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han compartido en sus redes sociales su visita al nuevo restaurante de La Laguna, destacando la calidad del servicio, el ambiente y la originalidad de sus platos.

Una experiencia gastronómica con sello propio

El local, definido por la pareja de creadores de contenido como "típica casa lagunera muy acogedora", cuenta con un equipo con amplia experiencia en la gastronomía oriental. Nintai es el "hermano pequeño" del reconocido restaurante Ávila Tei, una referencia en la cocina japonesa de Tenerife.

El restaurante abrirá sus puertas el 29 de octubre, aunque la apertura oficial será en noviembre cuando el restaurante empiece a abrir todos los días de la semana. Nintai promete convertirse en una parada obligatoria para los amantes de la cocina asiática con una propuesta cuidada moderna y estética que conserva el encanto de las antiguas casas laguneras.

Un menú irresistible

Entre las elaboraciones más destacadas se encuentra el taco de langostinos (4,90 €), el ceviche de langostinos (17,25 €), el pan bao (6,80 €) o el pad thai (18,50 €), además de opciones más sofisticadas como el nigiri wiki (9,50 €) y el maki acevichado (21,50 €).

Para poner un punto dulce a una comida deliciosa, entre sus postres más característicos destacan la tarta de queso (6,50 €) y los mochis de cheesecake (6 €).

Un espacio acogedor y accesible

El restaurante está adaptado a personas con movilidad reducida en su planta baja, cuenta con baño accesible y tronas para los más pequeños. Además, dispone de dos aparcamientos privados cercanos, lo que facilita el acceso a quienes visitan el establecimiento.

Además, el local cuenta con servicio a domicilio para quienes quieran degustar la comida japonesa de calidad sin salir de casa.

Su cuidada propuesta gastronómica, su ambiente y el equilibrio entre tradición y modernidad, convierten a Nintai en uno de los nuevos referentes culinarios en La Laguna.

Horario y ubicación

Nintai se encuentra en la calle San Juan, 18, en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Abrirá sus puertas el próximo 29 de octubre, de miércoles a sábado de 13:30 a 16:00 horas, y de 20:00 a 23:30 horas, y los domingos de 13:00 a 18:00 horas. Los lunes y martes el establecimiento permanecerá cerrado por descanso del personal.