La Verdellada amaga con denunciar a Muvisa y al Ayuntamiento de La Laguna por obras pagadas y no realizadas en sus edificios

La Urbanización La Verdellada, los bloques verdes y blancos que marcan la imagen de este barrio lagunero, baraja llevar a la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Muvisa) y al Ayuntamiento ante la Justicia por las obras no realizadas para la mejora de varios bloques de este enclave. Así lo apunta la Asociación de Vecinos Los Verdeños, que lamenta que propietarios ingresaron a la referida empresa fondos para los trabajos entre 2019 y 2021 y que esas actuaciones aún no se han ejecutado.

Para entender lo ocurrido hay que precisar que en esta zona se desarrolla un ARRU, siglas de ‘actuaciones de regeneración y renovación urbana’. Estos son programas de mejora integral de urbanizaciones construidas en las décadas de 1960 y 1970, como es el caso de La Verdellada. El ARRU de este barrio ha sido gestionado por Muvisa, con una financiación compartida entre el Estado (35%), el Gobierno de Canarias (30%), el Cabildo de Tenerife (11,95%), el Ayuntamiento de La Laguna (18,05%) y los vecinos (5%).

Asamblea informativa

La Asociación Los Verdeños explica que los afectados le han pedido a este colectivo que «ejerza presión» y que «propicie la celebración de una asamblea informativa, como último intento antes de formalizar la judicialización». Sostiene que se ha podido producir un «delito de estafa».

Fuentes oficiales del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna confirman que las obras no se han podido llevar a cabo. «En esta fase VI del ARRU de La Verdellada, que incluye los bloques 17 y 19 de la urbanización, concurren dos circunstancias: que la licitación de los trabajos ha quedado desierta y que el plazo de ejecución que contempla el Plan Estatal de Vivienda está a punto de concluir», afirman desde el consistorio, y confían en que se pueda lograr una prórroga con el resto de administraciones implicadas.

Más fondos

«Esto hace necesario incorporar nuevos fondos para actualizar los precios y volver a sacar las obras a licitación», añade el Ayuntamiento. El mayor problema reside en que el Plan Estatal de Vivienda no prevé más dinero que el ya asignado y, si bien la institución local se ha comprometido a aportar los fondos necesarios para cubrir el sobrecoste, el plazo de ejecución designado «caducaría antes de que finalicen las obras (teniendo en cuenta los tiempos que implica una nueva licitación), con lo que tendrían que devolverse todos los fondos asignados».

La solución que ven el consistorio y Muvisa es una prórroga. «El requisito imprescindible es que se apruebe la ampliación del plazo de ejecución, en tanto el proyecto está incluido en el Plan Estatal de Vivienda y esta decisión corresponde a las distintas administraciones que participan en esta fase del ARRU de La Verdellada», detalla. Muvisa ha evacuado un informe que se elevará a la Junta de Gobierno Local de hoy para «instar desde el Ayuntamiento a un nuevo acuerdo de todas las administraciones participantes».

Compromiso del Ayuntamiento

El compromiso del Ayuntamiento lagunero, en el caso de que se alcance la formalización de la prórroga, es «aportar el dinero necesario para esta actuación en La Verdellada». No obstante, el consistorio admite que podría suceder que esa vía no cristalice. «Si se diera la peor situación posible, aunque estamos trabajando para que esto no ocurra, y el resto de las administraciones no concedieran la prórroga, se devolvería a los vecinos el dinero que hayan aportado», avanza.

Otro de los vértices del asunto es la información aportada a los propietarios. La Asociación Los Verdeños se queja de «falta de transparencia». La versión del Ayuntamiento es otra. «Ya se ha informado a los vecinos de las circunstancias que se dan en esta fase», aseguran. «Una vez tengamos novedades sobre el acuerdo de ampliación de todas las administraciones se convocará una nueva reunión informativa», anuncian, antes de agregar que, «si se otorga la prórroga, tal y como ocurre en los distintos ARRU que se están ejecutando en el municipio, se convocarán reuniones constantes con los vecinos para informarles de cada nuevo paso».