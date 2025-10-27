La Verdellada amaga con denunciar a Muvisa y al Ayuntamiento de La Laguna por obras pagadas y no realizadas en sus edificios
Un paquete de trabajos en la urbanización continúa a la espera pese a que los vecinos abonaron desde 2019 la cuota que les correspondía
La Urbanización La Verdellada, los bloques verdes y blancos que marcan la imagen de este barrio lagunero, baraja llevar a la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Muvisa) y al Ayuntamiento ante la Justicia por las obras no realizadas para la mejora de varios bloques de este enclave. Así lo apunta la Asociación de Vecinos Los Verdeños, que lamenta que propietarios ingresaron a la referida empresa fondos para los trabajos entre 2019 y 2021 y que esas actuaciones aún no se han ejecutado.
Para entender lo ocurrido hay que precisar que en esta zona se desarrolla un ARRU, siglas de ‘actuaciones de regeneración y renovación urbana’. Estos son programas de mejora integral de urbanizaciones construidas en las décadas de 1960 y 1970, como es el caso de La Verdellada. El ARRU de este barrio ha sido gestionado por Muvisa, con una financiación compartida entre el Estado (35%), el Gobierno de Canarias (30%), el Cabildo de Tenerife (11,95%), el Ayuntamiento de La Laguna (18,05%) y los vecinos (5%).
Asamblea informativa
La Asociación Los Verdeños explica que los afectados le han pedido a este colectivo que «ejerza presión» y que «propicie la celebración de una asamblea informativa, como último intento antes de formalizar la judicialización». Sostiene que se ha podido producir un «delito de estafa».
Fuentes oficiales del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna confirman que las obras no se han podido llevar a cabo. «En esta fase VI del ARRU de La Verdellada, que incluye los bloques 17 y 19 de la urbanización, concurren dos circunstancias: que la licitación de los trabajos ha quedado desierta y que el plazo de ejecución que contempla el Plan Estatal de Vivienda está a punto de concluir», afirman desde el consistorio, y confían en que se pueda lograr una prórroga con el resto de administraciones implicadas.
Más fondos
«Esto hace necesario incorporar nuevos fondos para actualizar los precios y volver a sacar las obras a licitación», añade el Ayuntamiento. El mayor problema reside en que el Plan Estatal de Vivienda no prevé más dinero que el ya asignado y, si bien la institución local se ha comprometido a aportar los fondos necesarios para cubrir el sobrecoste, el plazo de ejecución designado «caducaría antes de que finalicen las obras (teniendo en cuenta los tiempos que implica una nueva licitación), con lo que tendrían que devolverse todos los fondos asignados».
La solución que ven el consistorio y Muvisa es una prórroga. «El requisito imprescindible es que se apruebe la ampliación del plazo de ejecución, en tanto el proyecto está incluido en el Plan Estatal de Vivienda y esta decisión corresponde a las distintas administraciones que participan en esta fase del ARRU de La Verdellada», detalla. Muvisa ha evacuado un informe que se elevará a la Junta de Gobierno Local de hoy para «instar desde el Ayuntamiento a un nuevo acuerdo de todas las administraciones participantes».
Compromiso del Ayuntamiento
El compromiso del Ayuntamiento lagunero, en el caso de que se alcance la formalización de la prórroga, es «aportar el dinero necesario para esta actuación en La Verdellada». No obstante, el consistorio admite que podría suceder que esa vía no cristalice. «Si se diera la peor situación posible, aunque estamos trabajando para que esto no ocurra, y el resto de las administraciones no concedieran la prórroga, se devolvería a los vecinos el dinero que hayan aportado», avanza.
Otro de los vértices del asunto es la información aportada a los propietarios. La Asociación Los Verdeños se queja de «falta de transparencia». La versión del Ayuntamiento es otra. «Ya se ha informado a los vecinos de las circunstancias que se dan en esta fase», aseguran. «Una vez tengamos novedades sobre el acuerdo de ampliación de todas las administraciones se convocará una nueva reunión informativa», anuncian, antes de agregar que, «si se otorga la prórroga, tal y como ocurre en los distintos ARRU que se están ejecutando en el municipio, se convocarán reuniones constantes con los vecinos para informarles de cada nuevo paso».
Polémica con el cambio de color de los edificios
Los edificios de la Urbanización La Verdellada marcan la imagen del barrio. Son construcciones de extrarradio, prototípicas de la segunda mitad del siglo pasado y asociadas a los colores verde y blanco. Se incorporó después la combinación de rojo con blanco, aunque el verde ha continuado siendo protagonista. Son las tonalidades que se encuentran cada día miles de conductores desde la Vía de Ronda y que llegaron al cine de la mano de la película ‘Muchachos’, de Raúl Jiménez Pastor. Todo ese contexto explica que el cambio en el color de un bloque haya generado cierta polémica en la zona.
La Asociación de Vecinos Los Verdeños indica que el 16 de septiembre comenzaron los trabajos de pintura de la fachada del bloque 23, «unas tareas de mantenimiento promovidas y financiadas por la propia comunidad de propietarios, tal y como les corresponde». Y añade a renglón seguido: «Se trata de unas labores propias que hubieran pasado desapercibidas si no fuera por la decisión de cambiar el color de la fachada a una combinación de gris y blanco, que ha creado controversia entre los vecinos».
El colectivo vecinal recuerda que años atrás ya había quedado claro que cada comunidad «puede decidir de manera independiente qué color da a sus fachadas, más aún cuando la financiación de dichos trabajos es 100% de la propia comunidad». Y completa: «Es decir, no hay ninguna normativa ni obligación legal para que un bloque pinte su fachada de unos colores concretos, pese a que en estos días se haya dicho lo contrario, hasta el punto de que la comunidad que había comenzado a pintar su fachada de gris y blanco paralizara las obras».
