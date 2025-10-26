La Laguna licita de nuevo la accesibilidad en los centros ciudadanos para favorecer la concurrencia de las empresas

El Ayuntamiento de La Laguna vuelve a publicar en la plataforma de contratación del sector público la primera fase del plan de accesibilidad en centro ciudadanos del municipio, con el objetivo de favorecer la concurrencia de empresas a esta licitación. Los pliegos de condiciones técnicas y administrativas establecen un valor estimado del contrato de 177.995 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La fecha de presentación de ofertas finaliza el próximo 14 de noviembre.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, comenta que la anterior licitación, llevada a cabo en el mes de junio, quedó desierta, “sin embargo han sido varias las empresas que nos han manifestado su interés aspirar a este contrato, pero en su momento no pudieron concurrir a la licitación, por lo que optamos por reiniciar el proceso, dándole una mayor difusión, para facilitar una mayor concurrencia de empresas”, explica el concejal, quien confía que en este nueva convocatoria “podamos finalmente adjudicar el contrato y comenzar las obras a comienzos del próximo año”.

Acceso para todos

Desde el área de Participación Ciudadana, el concejal Fran Hernández, destaca que “los centros ciudadanos son espacios fundamentales para la convivencia, el encuentro y la participación vecinal. Son lugares que ponen en valor el trabajo de los colectivos y asociaciones, y que favorecen que la ciudadanía comparta experiencias, ideas y proyectos comunes. Por eso son tan importantes las obras que se están realizando, porque permitirán que estos espacios cuenten con todas las comodidades y sean plenamente accesibles, garantizando que cualquier persona pueda acudir y disfrutar de ellos sin distinción”.

El objeto del contrato es básicamente el mismo que se licitó en junio y plantea una serie de intervenciones para la adaptación física de los centros ciudadanos de titularidad municipal a la normativa vigente de accesibilidad universal. En esta primera etapa se contempla actuar en cuatro centros de Taco y cinco de La Cuesta, y en fases posteriores se extenderá al resto de inmuebles de todo el municipio.

Taco y La Cuesta

En Taco, los centros ciudadanos que formarán parte de esta primera fase son San Miguel de Chimisay, Pérez Soto de El Cardonal, Las Chumberas y San Luis Gonzaga; mientras que en La Cuesta, las obras de adaptación física se llevarán a cabo en El Tranvía, Vistamar de La Higuerita, La Candelaria, Finca España, Princesa Yballa.

Las necesidades y actuaciones varían respecto a cada uno de los centros, e incluyen desde la instalación de puntos de llamada de asistencia, reformas de los aseos para su reconversión en aseos aptos para personas con movilidad reducida, colocación de zócalos en las barandillas, eliminación de peldaños, colocación y ampliación de rampas y escaleras de acceso, instalación de plataforma salvaescaleras de movimiento vertical e instalación de cartelería homologada, entre otros.