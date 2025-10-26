La Laguna amplía los horarios de sus cementerios y programa veladas musicales por el Día de Todos los Santos

El Ayuntamiento de La Laguna ha decidido ampliar los horarios de sus cinco cementerios municipales entre los días 27 de octubre y 2 de noviembre, con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos. Esta programación especial se complementará con distintos recitales y actuaciones musicales que acompañarán a las personas que acudan a velar a sus difuntos.

La concejala de Cementerios del Consistorio, Cristina Ledesma, explicó que, “como cada año, buscaremos crear espacios respetuosos y dignos para que la población lagunera pueda visitar y velar a sus seres queridos en esta jornada cargada de sentimiento y recuerdo para familiares y allegados”. Asimismo, puntualizó que estas instalaciones permanecerán abiertas de 7:00 a 18:00 horas a lo largo de la próxima semana.

La edil lagunera también recordó que recientemente se han concluido varios trabajos de mejora y mantenimiento en estas infraestructuras mortuorias para mantenerlas en las mejores condiciones posibles y se ha actualizado el mobiliario público disponible en los camposantos de San Juan, San Luis, Punta del Hidalgo, Valle de Guerra y Tejina.

Acompañamientos musicales

Respecto a la programación complementaria, el Ayuntamiento ha previsto distintos acompañamientos musicales, en distintas franjas horarias, para amenizar estas jornadas en las que se espera una mayor afluencia de personas. También se reforzará la seguridad en estos recintos, con motivo de estas fechas señaladas.

Bajo el título ‘A la luz de las velas’, se han programado distintos recitales para el próximo 31 de octubre en dos pases (18:30 y 19:45 horas). Para San Luis, está prevista la actuación de Luis López (piano) y Laura de Armas (violonchelo); en Punta del Hidalgo estarán Irene Fariña (piano) y Mauro Fariña (bombardino); Lucía Ramos (piano) y Carolina Rivero (saxofón) amenizarán la tarde en Valle de Guerra; Isabella Ambrosio (piano) y Elena Fariña (flauta) estarán en Tejina; y Ángel Cortés (piano) y Marina Rossi (violín) acudirán al cementerio de San Juan.

A todo esto, hay que unir la implicación de las distintas bandas y grupos musicales que estarán presentes en distintos momentos de la próxima semana. Para los cementerios de San Luis y San Juan, se han programado veladas musicales de la Banda La Fe de La Laguna (entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre) repartidas entre clarinetes, guitarras, saxofones, cuartetos de flautas y otras composiciones instrumentales.

Interior de uno de los cementarios de San Cristóbal de La Laguna (archivo). / El Día

Más actuacions

La Banda de San Sebastián y Crearte Unión Musical también han previsto numerosos recitales en horario de mañana y tarde para Tejina y Punta del Hidalgo, a lo largo de los próximos días. Por último, la Banda Nuestra Señora de Lourdes acompañará a los usuarios y usuarias del cementerio de Valle de Guerra con numerosos pases desde el 29 de octubre al 2 de noviembre.

La guinda musical de esta semana tan señalada para el municipio tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, desde las 20:00 horas en el Teatro Leal de La Laguna, gracias al concierto a la luz de las velas que ofrecerá la artista Candelaria González. La entrada al recinto será gratuita hasta completar el aforo disponible.