Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El servicio de ayuda a domicilio de La Laguna se va a la huelga

Los trabajadores toman la decisión tras los impagos del Ayuntamiento a la empresa que presta el servicio

Un grupo de mayores en una actividad de dinamización en Bajamar.

Un grupo de mayores en una actividad de dinamización en Bajamar. / El Día

D.R.

La Laguna

Los trabajadores de ayuda a domicilio irán a la huelga ante los impagos del Ayuntamiento de La Laguna a la empresa que presta el servicio, que les anunció que ante esa circunstancia no se encuentra en disposición de poderles pagar la próxima nómina, según explicaron tras reunirse el viernes y tomar esa decisión. Se trataba de una de las posibilidades de las que habían advertido previamente. Son más de 200 empleados y desarrollan una labor que está dirigida a mayores y dependientes.

Preguntado por la huelga, el grupo de gobierno se remitió a lo que había manifestado el viernes, cuando explicó que el problema reside en la tramitación y que espera satisfacer los pagos pendientes durante la próxima semana. «Al haberse cumplido la última prórroga del servicio de ayuda a domicilio y estar tramitándose la nueva licitación, los pagos no se realizan por la tramitación ordinaria, lo que ha retrasado el abono», apuntó el Ayuntamiento de La Laguna. Y añadió: «En estos momentos, la empresa está actualizando la documentación bancaria, en función de la nueva norma europea que entró en vigor el 8 de octubre, de manera que la próxima semana el Ayuntamiento pueda realizar los pagos pendientes de abono».

Contratos verbales

Con respecto a que los pagos no se están realizando por la tramitación ordinaria, cabe recordar que en julio de este año se conoció que el consistorio lagunero había recurrido desde hacía meses al contrato verbal para garantizar el servicio de ayuda a domicilio. Se trata de un mecanismo prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público salvo para supuestos de emergencia –que no es el caso–, según recoge un dictamen evacuado por el Consejo Consultivo de Canarias fechado el pasado 5 de junio. No obstante, el consistorio aseguró que la fórmula aplicada se encontraba dentro de la legalidad.

Posteriormente salió a licitación el expediente de contratación del servicio, sin que todavía se haya adjudicado. Este tiene un presupuesto global de 15.464.966 euros y un plazo de ejecución de dos años, y las ofertas para optar a la adjudicación se podían presentar hasta el pasado 4 de septiembre. La concejala de Bienestar Social, María Cruz, resaltó coincidiendo con el anuncio del contrato que el plan de trabajo abarca actuaciones cotidianas tan básicas y necesarias para este sector de la población como el aseo personal, el mantenimiento y limpieza de sus domicilios, la elaboración e ingesta de alimentos o la supervisión de la toma de medicamentos prescritos por facultativos.

Prevenir internamientos

La edil también remarcó en la nota de prensa enviada por entonces que «otro de los propósitos que se persigue con esta línea de ayuda municipal es prevenir y evitar internamientos innecesarios, combatiendo así futuras situaciones de deterioro físico y cognitivo irreversible, favoreciendo las relaciones con el entorno y la participación en la vida comunitaria».

Noticias relacionadas y más

Más en detalle, el nuevo servicio de ayuda a domicilio abarcará a personas de 65 años o más con pérdida de autonomía personal reducida o limitada, y que requieran de este apoyo externo. También se prestará atención a personas con discapacidad, totalmente dependientes o con limitaciones graves de autonomía personal, sea cual sea su edad, en las que la ayuda en el hogar pueda favorecer su autonomía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
  2. Llega a Tenerife la última pieza de la plataforma peatonal de Padre Anchieta
  3. Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
  4. El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
  5. Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años
  6. La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna
  7. Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna
  8. El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros

El servicio de ayuda a domicilio de La Laguna se va a la huelga

El servicio de ayuda a domicilio de La Laguna se va a la huelga

La Laguna avanza en la instalación del alumbrado navideño inspirado en el cielo de Canarias

La Laguna avanza en la instalación del alumbrado navideño inspirado en el cielo de Canarias

La Laguna conmemora los días de Finados y Muertos ensalzando la unión patrimonial entre Canarias y México

La Laguna conmemora los días de Finados y Muertos ensalzando la unión patrimonial entre Canarias y México

Cáritas muestra el rostro de los que tienen las calles como techo

Cáritas muestra el rostro de los que tienen las calles como techo

Una deuda del Ayuntamiento de La Laguna con la empresa de ayuda a domicilio hace peligrar las nóminas de los trabajadores

Una deuda del Ayuntamiento de La Laguna con la empresa de ayuda a domicilio hace peligrar las nóminas de los trabajadores

Clemencia Hardisson, la lagunera que le plantó cara a los nazis

Clemencia Hardisson, la lagunera que le plantó cara a los nazis

La Escuela de Música de La Laguna y la ULL ponen en marcha el proyecto didáctico ‘La Luz de Aguere’

La Escuela de Música de La Laguna y la ULL ponen en marcha el proyecto didáctico ‘La Luz de Aguere’

El Ayuntamiento y la Asociación Tajica acuerdan reimpulsar la declaración de los barcos de los valles como bien de interés cultural

El Ayuntamiento y la Asociación Tajica acuerdan reimpulsar la declaración de los barcos de los valles como bien de interés cultural
Tracking Pixel Contents