El servicio de ayuda a domicilio de La Laguna se va a la huelga

Los trabajadores de ayuda a domicilio irán a la huelga ante los impagos del Ayuntamiento de La Laguna a la empresa que presta el servicio, que les anunció que ante esa circunstancia no se encuentra en disposición de poderles pagar la próxima nómina, según explicaron tras reunirse el viernes y tomar esa decisión. Se trataba de una de las posibilidades de las que habían advertido previamente. Son más de 200 empleados y desarrollan una labor que está dirigida a mayores y dependientes.

Preguntado por la huelga, el grupo de gobierno se remitió a lo que había manifestado el viernes, cuando explicó que el problema reside en la tramitación y que espera satisfacer los pagos pendientes durante la próxima semana. «Al haberse cumplido la última prórroga del servicio de ayuda a domicilio y estar tramitándose la nueva licitación, los pagos no se realizan por la tramitación ordinaria, lo que ha retrasado el abono», apuntó el Ayuntamiento de La Laguna. Y añadió: «En estos momentos, la empresa está actualizando la documentación bancaria, en función de la nueva norma europea que entró en vigor el 8 de octubre, de manera que la próxima semana el Ayuntamiento pueda realizar los pagos pendientes de abono».

Contratos verbales

Con respecto a que los pagos no se están realizando por la tramitación ordinaria, cabe recordar que en julio de este año se conoció que el consistorio lagunero había recurrido desde hacía meses al contrato verbal para garantizar el servicio de ayuda a domicilio. Se trata de un mecanismo prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público salvo para supuestos de emergencia –que no es el caso–, según recoge un dictamen evacuado por el Consejo Consultivo de Canarias fechado el pasado 5 de junio. No obstante, el consistorio aseguró que la fórmula aplicada se encontraba dentro de la legalidad.

Posteriormente salió a licitación el expediente de contratación del servicio, sin que todavía se haya adjudicado. Este tiene un presupuesto global de 15.464.966 euros y un plazo de ejecución de dos años, y las ofertas para optar a la adjudicación se podían presentar hasta el pasado 4 de septiembre. La concejala de Bienestar Social, María Cruz, resaltó coincidiendo con el anuncio del contrato que el plan de trabajo abarca actuaciones cotidianas tan básicas y necesarias para este sector de la población como el aseo personal, el mantenimiento y limpieza de sus domicilios, la elaboración e ingesta de alimentos o la supervisión de la toma de medicamentos prescritos por facultativos.

Prevenir internamientos

La edil también remarcó en la nota de prensa enviada por entonces que «otro de los propósitos que se persigue con esta línea de ayuda municipal es prevenir y evitar internamientos innecesarios, combatiendo así futuras situaciones de deterioro físico y cognitivo irreversible, favoreciendo las relaciones con el entorno y la participación en la vida comunitaria».

Más en detalle, el nuevo servicio de ayuda a domicilio abarcará a personas de 65 años o más con pérdida de autonomía personal reducida o limitada, y que requieran de este apoyo externo. También se prestará atención a personas con discapacidad, totalmente dependientes o con limitaciones graves de autonomía personal, sea cual sea su edad, en las que la ayuda en el hogar pueda favorecer su autonomía.