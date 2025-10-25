La Laguna avanza en la instalación del alumbrado navideño inspirado en el cielo de Canarias

El Ayuntamiento de La Laguna trabaja desde comienzos de agosto en la instalación y planificación del alumbrado navideño de 2025, un proyecto que vuelve a situar al municipio como referente en Canarias por la belleza, la sostenibilidad y el cuidado artístico de su decoración. El área de Servicios Municipales, bajo la coordinación del concejal Fran Hernández, trabaja en la planificación del alumbrado junto con el equipo técnico y artístico del proyecto, afinando la distribución de los motivos que vestirán de luz cada calle del municipio esta Navidad.

Sobre los planos de todos y cada uno de los pueblos y barrios de La Laguna, el equipo ha organizado la distribución y el diseño de los motivos luminosos que, llenarán de magia las próximas fiestas. Durante los diferentes encuentros se han revisado las propuestas creativas y la proyección del montaje que se viene ejecutando desde agosto, con la colocación progresiva de estructuras y soportes en distintos puntos del municipio. Las imágenes reflejan un trabajo coordinado y minucioso, donde se combinan la precisión técnica y la sensibilidad artística para crear un conjunto que une la tradición navideña con una interpretación poética del cielo estrellado, símbolo de identidad y orgullo para las Islas.

El concejal Fran Hernández destacó que “La Laguna vive la Navidad de una forma muy especial. Detrás de cada luz hay muchas horas de planificación, de creatividad y de trabajo conjunto. Lo hacemos pensando en los laguneros y también en los miles de personas que nos visitan cada año para disfrutar de un municipio que se ilumina con emoción y belleza”.

Homenaje a nuestro cielo

Este año, el proyecto mantiene como hilo conductor el tema “El cielo de Canarias”, un homenaje a la Ley del Cielo y a la calidad del firmamento del Archipiélago, reconocido en el mundo por su pureza y su valor científico y cultural. La iluminación convierte a La Laguna en un auténtico observatorio navideño, donde historia, ciencia y fantasía se entrelazan para ofrecer una experiencia visual única.

El alumbrado es completamente LED, con más de 3.500 elementos decorativos y más de seis millones de lámparas de bajo consumo, en cumplimiento con la normativa de protección del cielo canario y con criterios de eficiencia energética. “Se trata de un alumbrado sostenible y responsable, que demuestra que es posible combinar la belleza con el respeto al medio ambiente”, subrayó Hernández.

Desde los pueblos de la comarca nordeste pasando los barrios de la zona metropolitana y hasta los caseríos de Anaga, el alumbrado se concibe como un recorrido visual que une cada núcleo a través de senderos de luz armónicos y equilibrados. “Queremos que todos los pueblos y barrios se sientan parte de esta Navidad, porque la magia de La Laguna se construye entre todos”, apuntó Hernández.

Nuevos diseños

En esta edición se han diseñado nuevos motivos exclusivos inspirados en la astronomía y la naturaleza, que se integran con elementos tradicionales del patrimonio decorativo municipal. Aunque no faltarán las figuras clásicas como bastones, velas o muérdagos, todo el conjunto estará unificado por una estética armónica y coherente, en la que las estrellas, las constelaciones y los reflejos del cielo guiarán la mirada de quienes paseen por las calles.

La planificación del alumbrado continuará durante las próximas semanas con los trabajos de montaje y pruebas, antes de su encendido oficial. “El cielo de Canarias será, un año más, la inspiración que guíe nuestra Navidad. Un cielo que nos une, nos identifica y nos recuerda que la luz que compartimos es también la que nos hace comunidad”, concluyó Hernández.

Bajo el cielo de Canarias, La Laguna vuelve a prepararse para brillar con una luz que no solo ilumina sus calles, sino también el corazón de quienes la recorren. Un municipio que une tradición, sostenibilidad y belleza bajo un mismo firmamento, y que se reafirma como referente navideño en las islas. En La Laguna, cada estrella que se coloca en sus calles anuncia que la Navidad se acerca a una ciudad que celebra con alma, historia y emoción.