Una deuda del Ayuntamiento de La Laguna con la empresa de ayuda a domicilio hace peligrar las nóminas de los trabajadores

La cantidad que adeuda el Ayuntamiento de La Laguna a la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio en el municipio ha llevado a esta a una situación de ahogo financiero. La consecuencia: la entidad ha comunicado al Comité de Empresa que no está en disposición de poder pagar la próxima nómina a sus empleados. Así lo alertó el referido órgano de representación de los trabajadores, mientras que fuentes oficiales del grupo de gobierno del consistorio lagunero admitieron, con matices, el problema en torno a un servicio de capital importancia para mayores y dependientes.

«La empresa nos acaba de comunicar una situación muy grave: debido a la deuda acumulada del Ayuntamiento no puede garantizar el pago de la próxima nómina ni a auxiliares ni a la estructura de coordinación», expresó el Comité de Empresa en un comunicado, e informó de que tenía prevista una reunión para tomar «decisiones colectivas y contundentes» como «huelgas y movilizaciones ante el Ayuntamiento». La cuantía impagada fue elevada hasta los cuatro millones de euros por el partido político Drago Verdes Canarias en una nota de prensa en la que lamentó la situación que se produce, mientras que fuentes oficiales del grupo de gobierno sostuvieron que se trata de una cuantía inferior.

Servicio prorrogado

«Al haberse cumplido la última prórroga del servicio de ayuda a domicilio y estar tramitándose la nueva licitación, los pagos no se realizan por la tramitación ordinaria, lo que ha retrasado el abono», indicó el grupo de gobierno. Y añadió: «En estos momentos, la empresa está actualizando la documentación bancaria, en función de la nueva norma europea que entró en vigor el 8 de octubre, de manera que la próxima semana el Ayuntamiento pueda realizar los pagos pendientes de abono».

Con respecto a que los pagos no se están realizando por la tramitación ordinaria, cabe recordar que en julio de este año se conoció que el consistorio lagunero había recurrido desde hacía meses al contrato verbal para garantizar el servicio de ayuda a domicilio. Se trata de un mecanismo prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público salvo para supuestos de emergencia, que no es el caso, según recoge un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias fechado el pasado 5 de junio. Posteriormente salió a licitación el expediente de contratación del servicio, sin que todavía se haya adjudicado.