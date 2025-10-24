Clemencia Hardisson, la lagunera que le plantó cara a los nazis

«Era una persona muy entregada», «Se portó bien con todo el mundo», «Era una defensora de la libertad». Así se recuerda a Clemencia Hardisson Wouters (La Laguna, 1908-2000) en varios de los testimonios del documental Clemencia Hardisson, luz en tiempos de oscuridad, presentado recientemente en el lagunero Teatro Leal. Son 52 minutos en los que el realizador Raúl Jiménez Pastor rescata una figura que no ha tenido un protagonismo directamente proporcional a una trayectoria vital con notables singularidades.

Hardisson se movió en círculos antifascistas. En momentos de represión política fue detenida por el régimen franquista (entre diciembre de 1937 y marzo de 1939), para posteriormente exiliarse en Francia y Bélgica, donde colaboró en la resistencia antinazi y fue después condecorada con la Legión de Honor francesa. Eso se había publicado de ella hasta ahora. La cinta de Raúl Jiménez divulga su retrato y deja para la posteridad opiniones de personas que la conocieron, como familiares y vecinos del barrio de Gracia, donde desarrolló su labor filantrópica, el otro aspecto relevante de su perfil.

Huella social

«Es una persona que ha dejado una huella en la sociedad», resume Jiménez cuando se le pregunta por las sensaciones que le han quedado tras este trabajo, que estuvo desarrollando desde las primeras indagaciones que realizó en 2017. Acudió a la hemeroteca, a la bibliografía y a esas fuentes orales que aportan nuevos datos y vivencias sobre Clemencia Hardisson. La suma de los testimonios muestran a una mujer antifranquista y adelantada a su tiempo.

Hardisson se crió en el seno de una familia franco-belga dedicada al sector naviero y que había llegado a Tenerife a mediados del siglo XIX. Aquel entorno tenía solvencia económica y estaba vinculado a sociedades de Santa Cruz como el Casino o el Club Náutico. En la línea de aquella proyección social con la que contaba su familia, una veinteañera Clemencia llegó a realizar el saque de honor en un partido del Club Deportivo Tenerife.

«Espíritu rebelde»

Pero en ella empezó a germinar un «espíritu rebelde y progresista», siguiendo la descripción empleada por uno de sus familiares. Un estilo que «chocaba un poco con el espíritu tradicional del resto de la familia». Hardisson se vincularía con personas de ideología progresista, como el ingeniero Juan José Luque Argenti. El contacto con aquellos entornos la llevó a ser considerada «una persona peligrosa». Acabó en prisión y, después, en el exilio.

De vuelta a Tenerife, canalizó buena parte de su esfuerzo hacia el barrio de Gracia y sus gentes, a quienes donó o vendió a bajo precio terrenos para que personas de recursos limitados pudieran edificar sus hogares. «Ella regaló solares en el Lomo Guirre», sostiene en el documental María Cristina Ravelo, hija de los medianeros de la finca de la familia Hardisson. El vecino de Gracia Domingo Acosta afirma que a él le dio unos terrenos a pagar a plazos, a razón de 2.000 pesetas al mes.

Activista social

Nunca perdió aquella faceta de activista social. No en vano, acudía a los plenos del Ayuntamiento de La Laguna y se quejaba o planteaba actuaciones que consideraba que se debían realizar en el municipio. «Era una persona religiosa, que a veces estamos acostumbrados a juntar el tema de ser extremadamente católico con la derecha y a que, si eres una persona de izquierdas, serás laica», destaca sobre otro de los vértices de su personalidad el autor de Clemencia Hardisson, luz en tiempos de oscuridad.

Su perfil, que había tenido una escasa trascendencia después de su fallecimiento, ha recibido algunos reconocimientos de unos años a esta parte, como el de ponerle su nombre al albergue de la calle Tabares de Cala, en el casco histórico de La Laguna, que abrió sus puertas el 4 de enero de 2021 y que ofrece atención durante todo el día a personas con necesidades, o la exposición Besar la mirada, que en 2024 acogió el Parque Tecnológico de Las Mantecas en el marco de la agenda conmemorativa del Día Internacional de la Mujer.