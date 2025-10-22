Llega a Tenerife la última pieza de la plataforma peatonal de Padre Anchieta

El Cabildo de Tenerife recibirá este miércoles la pieza que culmina la conexión por Geneto del anillo peatonal del Padre Anchieta, en La Laguna, una infraestructura que busca mejorar la movilidad y la accesibilidad en el área metropolitana y reducir el tráfico en la zona.

Así lo ha anunciado la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno insular, y ha señalado que es "un paso decisivo hacia la finalización de una infraestructura que transformará la movilidad peatonal en La Laguna".

"La plataforma peatonal es más accesible, segura y sostenible. Refleja el compromiso del Cabildo con la movilidad del futuro y con un modelo de ciudad pensado para las personas. A pesar de las dificultades surgidas durante la fabricación y el transporte, hemos avanzado con rigor y compromiso", ha apostillado Dávila.

Inversión

Con una inversión de 10 millones de euros, esta infraestructura busca reorganizar el tráfico en la glorieta de Padre Anchieta, una de las intersecciones más transitadas de la TF-5.

A diario, confluyen en esta zona más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones, la mayoría estudiantes de la Universidad de La Laguna, quienes actualmente deben cruzar la vía a través de doce pasos de peatones, generando continuas retenciones y riesgos viales.

La pieza será descargada esta noche en la Terminal de Contenedores de Tenerife (TCT) y su instalación está prevista para el martes 28 de octubre, con lo que quedará completada la rampa circular que salva la diferencia de cota de las vías y garantiza un tránsito peatonal plenamente accesible y seguro.

El proyecto incorpora rampas accesibles, pasamanos dobles, barandillas de seguridad, iluminación LED y un ascensor en la Avenida de la Trinidad.

La actuación incluye, además, una reurbanización integral del entorno: nuevas aceras, la reubicación de la estatua del Padre Anchieta y la creación de una plaza ajardinada junto a la Facultad de Biología, con integración al Intercambiador de Transportes de La Laguna.