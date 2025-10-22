Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Laguna participa en el Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio

Esta cita se desarrollará del 24 al 26 de octubre en Ibiza y servirá para analizar los retos, las experiencias y las buenas prácticas de estas tradiciones religiosas

Archivo / Procesión de Semana Santa en La Laguna.

Archivo / Procesión de Semana Santa en La Laguna. / El Día

El Día

El Día

San Cristóbal de La Laguna

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna estará presente en la III edición del Congrego Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio, que tendrá lugar en Ibiza entre los días 24 y 26 de octubre. La cita se dividirá en tres jornadas y ofrecerá a los asistentes ponencias, demostraciones culturales y mesas de debate donde se afrontarán los principales retos que afrontan estas tradiciones religiosas en el territorio nacional.

La cita forma parte de la agenda de actividades de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial, fundada en la primera edición (octubre de 2023), y cuya reunión anual de presidentes tendrá lugar también en el marco de la cita ibicenca. El encuentro reunirá a representantes cofrades y municipales de Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

Parte de la identidad del municipio

El concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo, será quien represente al municipio en esta cita nacional. El edil ha resaltado “el orgullo que supone para el municipio formar parte de esta experiencia, en la que nuestra Semana Santa volverá a ser protagonista gracias a sus valores históricos, sus atributos artísticos y su gran valor cultural y patrimonial, teniendo en cuenta que se trata de la más antigua de toda Canarias”.

Asimismo, el representante del Consistorio recordó que “esta celebración se vive con especial devoción en La Laguna gracias al trabajo, la dedicación y el empeño de un importante número de cofradías y hermandades que hacen posible que estos actos perduren a lo largo de los años y cada vez atraigan a más visitantes de distintos lugares de España”.

Noticias relacionadas y más

A lo largo de este Congreso se pondrán en común los avances logrados en los últimos 12 meses, mediante las reuniones de trabajo periódicas a las que asisten telemáticamente los integrantes de la Asociación, y se marcarán los objetivos para el próximo año, haciendo énfasis en las experiencias de éxito y las buenas prácticas que se pueden extrapolar de unas localidades a otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
  2. Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
  3. Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
  4. El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
  5. La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna
  6. Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna
  7. El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros
  8. Vía libre para la protección de la bajamarera ermita de San Juan, en La Laguna

EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el partido entre el La Laguna Tenerife y la Fundación Unicaja

EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el partido entre el La Laguna Tenerife y la Fundación Unicaja

La Laguna acoge la exposición ‘Futuro anterior: la cámara y el retrato’, punto de partida del Congreso Audiovisual y Digital de Canarias

La Laguna acoge la exposición ‘Futuro anterior: la cámara y el retrato’, punto de partida del Congreso Audiovisual y Digital de Canarias

La Laguna participa en el Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio

La Laguna participa en el Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio

El Ateneo de La Laguna ya tiene el proyecto de ejecución para rehabilitar su sede

El Ateneo de La Laguna ya tiene el proyecto de ejecución para rehabilitar su sede

Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años

Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años

Detienen a un hombre y desmantelan un punto de venta de droga en La Laguna

Detienen a un hombre y desmantelan un punto de venta de droga en La Laguna

La Laguna acondiciona sus cementerios municipales

La Laguna acondiciona sus cementerios municipales

Hollie Cook encabeza el Reggae Can Festival XI de La Laguna, que refuerza su proyección internacional en Canarias

Hollie Cook encabeza el Reggae Can Festival XI de La Laguna, que refuerza su proyección internacional en Canarias
Tracking Pixel Contents