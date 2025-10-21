Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve la Ruta de La cabra a La Laguna: fechas, precios y cómo participar en el evento gastronómico

Del 1 al 15 de noviembre los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una nueva edición de evento culinario donde el ingrediente principal es la cabra

La carne de cabara es uno de los platos más populares de la gastronomía canaria

La carne de cabara es uno de los platos más populares de la gastronomía canaria / Jose Luis Reina

Helena Ros

Helena Ros

La gastronomía lagunera se prepara para disfrutar de la V Ruta Gastronómica de la Cabra, que regresa un año más a San Cristóbal de La Laguna, consolidándose como una de las iniciativas culinarias más populares de municipio.

Organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Desarrollo Rural, junto a la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), esta ruta une tradición e innovación en torno al sabor único de la cabra, uno de los productos más característicos de la gastronomía canaria.

Tapas creativas a precios únicos

Del 1 al 15 de noviembre, bares, restaurantes y cafeterías locales ofrecerán tapas elaboradas con carne o productos derivados de cabra en los municipios del nordeste de La Laguna.

Cada tapa tendrá un precio de 4, 90 euros (bebida no incluida), permitiendo a los comensales disfrutar de distintos establecimientos del municipio y degustar diferentes propuestas llenas de creatividad, cada una con el toque personal de su autor.

Participaciones y premios

Los asistentes podrán votar por su tapa favorita a través de la app oficial de La Laguna Zona Comercial app.lalagunazonacomercial.com y así participar en la elección de la Tapa de Oro, un reconocimiento a la elaboración y creatividad de alguno de los chefs laguneros que distingue a la mejor propuesta de la edición.

Esta iniciativa busca impulsar los comercios locales y fomentar el consumo tanto de residentes como de turistas, con el objetivo de fortalecer la economía y poner en valor la calidad de los productos.

Cultura y turismo gastronómico

La Ruta de la Cabra no es solo una cita gastronómica sino también una celebración de la riqueza cultural y la ganadería de la zona, donde la cabra ha desempeñado un papel esencial en la economía y alimentación.

A través de esta propuesta, La Laguna refuerza su compromiso con el producto local, apoyando a los productores, restauradores y al turismo sostenible.

Un referente de la gastronomía local

La Ruta Gastronómica de la Cabra se ha convertido en un referente de la cocina y el producto local, gracias a la colaboración entre restaurantes vecinos y turistas este evento se consolida como una experiencia culinaria en la que la cabra es la principal protagonista.

Noticias relacionadas y más

Este año, La Laguna ofrecerá una nueva edición llenar de sabor, calidad e innovación culinaria, donde la participación ciudadana volverá a ser la clave del éxito de un evento que ya forma parte del calendario gastronómico de la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
  2. Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
  3. Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
  4. El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
  5. Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»
  6. La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna
  7. Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna
  8. El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros

La Laguna acondiciona sus cementerios municipales

La Laguna acondiciona sus cementerios municipales

Hollie Cook encabeza el Reggae Can Festival XI de La Laguna, que refuerza su proyección internacional en Canarias

Hollie Cook encabeza el Reggae Can Festival XI de La Laguna, que refuerza su proyección internacional en Canarias

La Laguna celebra el talento culinario local con la entrega de los premios de la Ruta de la Tapa 2025

La Laguna celebra el talento culinario local con la entrega de los premios de la Ruta de la Tapa 2025

La planificación territorial sostenible y alimentación, a debate en La Laguna

La planificación territorial sostenible y alimentación, a debate en La Laguna

Vuelve la Ruta de La cabra a La Laguna: fechas, precios y cómo participar en el evento gastronómico

Vuelve la Ruta de La cabra a La Laguna: fechas, precios y cómo participar en el evento gastronómico

Feria de Artesanía de La Laguna: la practicidad hecha con gusto, arte y tradición

Feria de Artesanía de La Laguna: la practicidad hecha con gusto, arte y tradición

La Laguna autoriza el acceso de taxis a la zona peatonal para facilitar el servicio a personas mayores o con movilidad reducida

La Laguna autoriza el acceso de taxis a la zona peatonal para facilitar el servicio a personas mayores o con movilidad reducida

La Laguna refuerza el Banco de Tierras con el objetivo de fomentar la recuperación del sector primario

La Laguna refuerza el Banco de Tierras con el objetivo de fomentar la recuperación del sector primario
Tracking Pixel Contents