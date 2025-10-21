Vuelve la Ruta de La cabra a La Laguna: fechas, precios y cómo participar en el evento gastronómico

La gastronomía lagunera se prepara para disfrutar de la V Ruta Gastronómica de la Cabra, que regresa un año más a San Cristóbal de La Laguna, consolidándose como una de las iniciativas culinarias más populares de municipio.

Organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Desarrollo Rural, junto a la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), esta ruta une tradición e innovación en torno al sabor único de la cabra, uno de los productos más característicos de la gastronomía canaria.

Tapas creativas a precios únicos

Del 1 al 15 de noviembre, bares, restaurantes y cafeterías locales ofrecerán tapas elaboradas con carne o productos derivados de cabra en los municipios del nordeste de La Laguna.

Cada tapa tendrá un precio de 4, 90 euros (bebida no incluida), permitiendo a los comensales disfrutar de distintos establecimientos del municipio y degustar diferentes propuestas llenas de creatividad, cada una con el toque personal de su autor.

Participaciones y premios

Los asistentes podrán votar por su tapa favorita a través de la app oficial de La Laguna Zona Comercial app.lalagunazonacomercial.com y así participar en la elección de la Tapa de Oro, un reconocimiento a la elaboración y creatividad de alguno de los chefs laguneros que distingue a la mejor propuesta de la edición.

Esta iniciativa busca impulsar los comercios locales y fomentar el consumo tanto de residentes como de turistas, con el objetivo de fortalecer la economía y poner en valor la calidad de los productos.

Cultura y turismo gastronómico

La Ruta de la Cabra no es solo una cita gastronómica sino también una celebración de la riqueza cultural y la ganadería de la zona, donde la cabra ha desempeñado un papel esencial en la economía y alimentación.

A través de esta propuesta, La Laguna refuerza su compromiso con el producto local, apoyando a los productores, restauradores y al turismo sostenible.

Un referente de la gastronomía local

La Ruta Gastronómica de la Cabra se ha convertido en un referente de la cocina y el producto local, gracias a la colaboración entre restaurantes vecinos y turistas este evento se consolida como una experiencia culinaria en la que la cabra es la principal protagonista.

Este año, La Laguna ofrecerá una nueva edición llenar de sabor, calidad e innovación culinaria, donde la participación ciudadana volverá a ser la clave del éxito de un evento que ya forma parte del calendario gastronómico de la isla.