Hollie Cook encabeza el Reggae Can Festival XI de La Laguna, que refuerza su proyección internacional en Canarias

El Reggae Can Festival celebrará su undécima edición los días 7 y 8 de noviembre de 2025 en el paseo marítimo de Punta del Hidalgo, en La Laguna. Este evento, que se ha consolidado como la cita más importante del reggae en Canarias y un referente en el circuito europeo, contará con la artista británica Hollie Cook como principal protagonista.

Por primera vez en el Archipiélago, la cantante londinense, reconocida figura del reggae internacional, encabezará un cartel que reúne a bandas y artistas de Reino Unido, la Península Ibérica y Canarias, reforzando así la proyección internacional del festival y su impacto en mercados como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.

La programación del viernes 7 de noviembre, entre las 18:00 y las 00:00 horas, incluirá las actuaciones de Prince Fatty & Horseman, High Paw & Morgana Souljah, Cool Up junto a Payoh SoulRebel y Sherlock Horns, y The Queen of Bass.

Fatty, referente 'old school'

Prince Fatty, productor e ingeniero británico, es una figura clave del ‘old-school reggae’, ‘soul and Latin grooves’ y ha colaborado con artistas como Lily Allen, Manu Chao o Marcia Griffiths. En esta ocasión compartirá escenario con Horseman, uno de los vocalistas más respetados del ‘dancehall’ británico, ofreciendo un directo que combina la tradición jamaicana con la frescura contemporánea.

Desde Galicia y el País Vasco llegarán High Paw y Morgana Souljah, representantes del nuevo impulso del reggae femenino en la Península, con una propuesta que fusiona ‘roots’, ‘soul’ y ‘dancehall’. El sello sevillano Cool Up Records presentará en directo sus canciones junto a la potencia instrumental de la sección de metales The Sherlock Horns y la voz de Payoh SoulRebel, una de las más respetadas del reggae ‘soul’ por su calidez y versatilidad. Por su parte, la artista canaria The Queen of Bass ofrecerá una sesión vibrante en la que recorrerá las sonoridades del ‘dub’ y el ‘jungle’, mostrando la conexión entre la electrónica y el espíritu del reggae.

Hollie Cook. / El Día

Cook, gran estrella

El sábado 8 de noviembre, a partir de las 17:45 horas, el festival recibirá a Hollie Cook, considerada una de las voces más singulares del reggae contemporáneo. Hija del legendario Paul Cook, batería de los Sex Pistols, y ex integrante del grupo The Slits, Cook ha desarrollado una carrera en solitario que la ha llevado a los principales escenarios de Europa y América.

En su debut en Canarias ofrecerá un viaje sonoro que combina el ‘lovers rock’ británico con el pop tropical y el ‘soul’. Ese mismo día también actuarán Green Valley, una de las bandas más reconocidas del reggae en español, con más de dos décadas de trayectoria; Chalart58 junto a Sr. Wilson y The Soul Adventurers, que traerán un potente directo de ‘roots’, ‘dub’ y ‘soul’; y Profecía Crew, formación grancanaria.

Acento canario

Además, el dj canario Javadub será el anfitrión del evento y cerrará la cita con una sesión que promete ser la clausura maestra de una gran edición.

El Reggae Can Festival XI es una oportunidad única para disfrutar de la música junto al mar, con entrada libre y actividades para todos los públicos, como el espacio Reggae Can Kids, talleres, charlas y acciones sostenibles.

El festival cuenta con el patrocinio de ‘Islas Canarias Latitud de Vida’ y el apoyo de Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y del Ayuntamiento de La Laguna, mediante la Concejalía de Fiestas y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales. Gracias al impulso del Ayuntamiento de La Laguna, el festival inicia su siguiente década en lo que puede considerarse como la cuna del reggae en Canarias, Punta del Hidalgo, consolidando el arraigo de este género en el municipio.