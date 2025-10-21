La Laguna celebra el talento culinario local con la entrega de los premios de la Ruta de la Tapa 2025

La Laguna ha celebrado la entrega de los premios a los ganadores de la Ruta de la Tapa por La Laguna – San Benito Abad 2025, una cita que reconoce el trabajo, la creatividad y el compromiso del sector hostelero local con la innovación y la calidad gastronómica.

El acto estuvo organizado por el Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Turismo y Comercio, y la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial (LLZC). La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, y el presidente de la entidad, Iván Pérez, visitaron personalmente los restaurantes galardonados para entregar los reconocimientos, que en esta edición recayeron en Gulagú, con su tapa Solocotón (Tapa de Oro); Lagula, con Gambalao (Tapa de Plata); y Restaurante Maquila, con Km.0 (Tapa de Bronce).

Durante la entrega, Estefanía Díaz felicitó a los establecimientos participantes y resaltó “el esfuerzo de los restaurantes por combinar vanguardia en la cocina y tradición canaria, posicionando a La Laguna como referente gastronómico”. Además, subrayó que “esta ruta demuestra que es posible innovar sin perder nuestras raíces, apostando por una cocina auténtica, sostenible y con producto local”.

Más de 8.000 votos

Más de 8.850 personas participaron en la votación popular a través de la aplicación de La Laguna Zona Comercial, consolidando esta herramienta como un canal de participación ciudadana y de dinamización digital del comercio local.

El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, destacó que “la Ruta de la Tapa se ha consolidado como una de las iniciativas más importantes para el sector de la restauración en la ciudad y un ejemplo del éxito de la colaboración entre el sector público y privado”.

Por su parte, el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, mostró su satisfacción por la acogida de esta edición y señaló que “es un placer entregar estos premios y comprobar el entusiasmo de los establecimientos ganadores. Su compromiso y calidad elevan el nivel de la ruta año tras año, convirtiéndola en una cita imprescindible tanto para residentes como para visitantes”.

Una cita consolidada

La Ruta de la Tapa por La Laguna – San Benito Abad se consolida como una de las principales acciones de dinamización gastronómica del municipio, promoviendo la participación ciudadana, el consumo local y el uso de productos de kilómetro cero. Desde el Ayuntamiento, a través del área de Turismo y Comercio, se trabaja con el tejido empresarial y las asociaciones locales para impulsar iniciativas que fortalezcan la identidad gastronómica de La Laguna y contribuyan al desarrollo económico del municipio.

El evento contó con la colaboración de la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial (LLZC) y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), entidades que trabajan de forma conjunta con el Ayuntamiento para promover la competitividad del sector y la proyección del comercio y la restauración lagunera.