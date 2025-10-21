La Laguna acondiciona sus cementerios municipales

El Ayuntamiento de La Laguna ha concluido en fechas recientes un plan de actuaciones de mejora en los cinco cementerios municipales, actualizando sus prestaciones y garantizando el correcto mantenimiento de estas instalaciones mortuorias. Estas labores han abarcado las zonas de nichos, espacios ajardinados, accesos principales, escaleras y capillas, entre otras dependencias.

La concejala responsable del Área de Cementerios en el Consistorio, Cristina Ledesma, explicó que “dichas intervenciones, que suelen extenderse a lo largo del año, atienden a necesidades específicas que hemos recogido del personal encargado de estos recintos y de la propia ciudadanía que cada semana acude a su camposanto más cercano para velar a sus familiares y allegados”.

Uno de los cementerios reacondicionados. / El Día

En una fecha clave

En este aspecto, la edil lagunera reseñó la importancia de finalizar esta puesta a punto de los recintos mortuorios de San Luis, San Juan, Valle de Guerra, Tejina y Punta del Hidalgo, poco antes de la celebración del Día de Todos los Santos. “El primer día de noviembre representa una fecha muy especial para el municipio y supone un incremento notable de las visitas en nuestros cementerios, por lo que procuraremos facilitar la accesibilidad de la población y mejorar la experiencia de esta jornada con una programación especial”.

En el caso del Cementerio de San Juan, se ha procedido al lijado, imprimación y barnizado de la puerta principal; el acondicionamiento de la capilla, la pintura de la zona de entrada, pretiles y tanquillas; además de la reparación y limpieza de nichos y espacios de enterramiento sobre suelo.

En el resto de los recintos mortuorios del municipio, destacan también trabajos de mantenimiento en escaleras y aseos públicos, la retirada de residuos de canales e imbornales en todas las parcelas o la reconstrucción de muretes.

A esto hay que unir otros avances como la reciente adquisición de una plataforma portaféretros en el cementerio de San Luis, que facilitará las labores de inhumación en este recinto, especialmente para los nichos instalados a diferentes alturas. Asimismo, se han incorporado escaleras portátiles, se han reparado este año varios bancos y muros de contención, se han sustituido forjados y lápidas y se ha instalado nueva señalética en estos lugares de referencia para el culto.