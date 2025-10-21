Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Laguna acondiciona sus cementerios municipales

A lo largo de las últimas semanas se han acometido trabajos de pintura, lijado, mantenimiento, reparación, limpieza y conservación de cinco instalaciones mortuorias

Uno de los cinco cementerios de La Laguna.

Uno de los cinco cementerios de La Laguna. / El Día

El Día

El Día

La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha concluido en fechas recientes un plan de actuaciones de mejora en los cinco cementerios municipales, actualizando sus prestaciones y garantizando el correcto mantenimiento de estas instalaciones mortuorias. Estas labores han abarcado las zonas de nichos, espacios ajardinados, accesos principales, escaleras y capillas, entre otras dependencias.

La concejala responsable del Área de Cementerios en el Consistorio, Cristina Ledesma, explicó que “dichas intervenciones, que suelen extenderse a lo largo del año, atienden a necesidades específicas que hemos recogido del personal encargado de estos recintos y de la propia ciudadanía que cada semana acude a su camposanto más cercano para velar a sus familiares y allegados”.

Uno de los cementerios reacondicionados.

Uno de los cementerios reacondicionados. / El Día

En una fecha clave

En este aspecto, la edil lagunera reseñó la importancia de finalizar esta puesta a punto de los recintos mortuorios de San Luis, San Juan, Valle de Guerra, Tejina y Punta del Hidalgo, poco antes de la celebración del Día de Todos los Santos. “El primer día de noviembre representa una fecha muy especial para el municipio y supone un incremento notable de las visitas en nuestros cementerios, por lo que procuraremos facilitar la accesibilidad de la población y mejorar la experiencia de esta jornada con una programación especial”.

En el caso del Cementerio de San Juan, se ha procedido al lijado, imprimación y barnizado de la puerta principal; el acondicionamiento de la capilla, la pintura de la zona de entrada, pretiles y tanquillas; además de la reparación y limpieza de nichos y espacios de enterramiento sobre suelo.

En el resto de los recintos mortuorios del municipio, destacan también trabajos de mantenimiento en escaleras y aseos públicos, la retirada de residuos de canales e imbornales en todas las parcelas o la reconstrucción de muretes. 

Noticias relacionadas y más

A esto hay que unir otros avances como la reciente adquisición de una plataforma portaféretros en el cementerio de San Luis, que facilitará las labores de inhumación en este recinto, especialmente para los nichos instalados a diferentes alturas. Asimismo, se han incorporado escaleras portátiles, se han reparado este año varios bancos y muros de contención, se han sustituido forjados y lápidas y se ha instalado nueva señalética en estos lugares de referencia para el culto. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
  2. Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
  3. Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
  4. El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
  5. Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»
  6. La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna
  7. Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna
  8. El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros

La Laguna acondiciona sus cementerios municipales

La Laguna acondiciona sus cementerios municipales

Hollie Cook encabeza el Reggae Can Festival XI de La Laguna, que refuerza su proyección internacional en Canarias

Hollie Cook encabeza el Reggae Can Festival XI de La Laguna, que refuerza su proyección internacional en Canarias

La Laguna celebra el talento culinario local con la entrega de los premios de la Ruta de la Tapa 2025

La Laguna celebra el talento culinario local con la entrega de los premios de la Ruta de la Tapa 2025

La planificación territorial sostenible y alimentación, a debate en La Laguna

La planificación territorial sostenible y alimentación, a debate en La Laguna

Vuelve la Ruta de La cabra a La Laguna: fechas, precios y cómo participar en el evento gastronómico

Vuelve la Ruta de La cabra a La Laguna: fechas, precios y cómo participar en el evento gastronómico

Feria de Artesanía de La Laguna: la practicidad hecha con gusto, arte y tradición

Feria de Artesanía de La Laguna: la practicidad hecha con gusto, arte y tradición

La Laguna autoriza el acceso de taxis a la zona peatonal para facilitar el servicio a personas mayores o con movilidad reducida

La Laguna autoriza el acceso de taxis a la zona peatonal para facilitar el servicio a personas mayores o con movilidad reducida

La Laguna refuerza el Banco de Tierras con el objetivo de fomentar la recuperación del sector primario

La Laguna refuerza el Banco de Tierras con el objetivo de fomentar la recuperación del sector primario
Tracking Pixel Contents