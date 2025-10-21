Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años

El futuro de las excavaciones arqueológicas de la plaza de la Catedral ya está decidido: van a ser clausuradas. Fin a años de dudas. El concejal de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés, informó este martes de que se está a la espera de una reunión con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife «para ya tomar la decisión definitiva de autorizar cerrar las ventanas arqueológicas».

El asunto vuelve a la actualidad tras reunirse este martes el Consejo Municipal de Patrimonio Cultural. ‘Respuesta Gobierno de Canarias en relación con la ventana arqueológica’, recogía uno de los puntos del orden del día. Tras el encuentro, Cordobés recordó que informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo indican que las excavaciones «pueden poner en riesgo la estabilidad estructural de la Catedral». Y remachó: «Una vez que se han hecho los trabajos ya procede cerrarlos».

Tres zonas

Más en detalle, tras las obras realizadas en la plaza de la Catedral entre 2013 y 2014, las tres zonas seleccionadas quedaron al aire y valladas en espera de prospecciones. Pasó el tiempo y se sellaron con cemento. Ya en 2017 se desarrolló una excavación arqueológica junto a la calle Bencomo. Allí se encontraron diferentes piezas y se cubrió el lugar en 2018 con una lona para determinar qué hacer. A principios de enero de este año, el Ayuntamiento de La Laguna apuntó que el futuro de estos espacios dependía del Gobierno de Canarias.

«Se puso sobre la mesa que se le dé difusión a lo que allí se descubrió y se abrió el debate de cómo se puede hacer», manifestó el concejal de Patrimonio Cultural, y añadió que en algunas ciudades, y para casos similares, se está empleando el uso de códigos QR que permiten ver los hallazgos.

Propuestas

El Consejo Municipal de Patrimonio Cultural se celebró en el antiguo convento de Santo Domingo y también abordó tres propuestas para crear estatuas de mujeres destacadas, declarar como bien de interés cultural la escultura del Padre Anchieta y reconocer al corsario Amaro Pargo. Al respecto, el concejal de Patrimonio Cultural precisó que habrá comisiones del Consejo Municipal que analizarán esas iniciativas, para posteriormente elevar su postura al órgano principal.

La Casa Anchieta protagonizó otro punto destacado. «Ya tenemos el proyecto definitivo de musealización redactado», planteó Cordobés, y añadió que se dispondrá de financiación del Cabildo para la primera fase de la actuación. «Esperamos que desde que entren en vigor los presupuestos podamos sacar la licitación», afirmó el edil.

Modelo de ciudad

También se trataron las propuestas de modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y del Plan de Gestión, así como el Plan de Iluminación del Casco. «El anuncio más relevante ha sido el de la constitución de una ambiciosa estrategia de participación y comunicación que acompañará a todos estos planes», aseguró el Ayuntamiento en una nota de prensa. Sostuvo en ella Cordobés que se abre una nueva etapa con un «carácter transformador». Y agregó: «Esta gran estrategia participativa será clave para que La Laguna no solo renueve y actualice sus herramientas de protección, sino que redefina su modelo de ciudad patrimonial con una apuesta por una ciudad viva, donde la conservación conviva con el desarrollo humano y urbano».