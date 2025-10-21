Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a un hombre y desmantelan un punto de venta de droga en La Laguna

Han sido incautados 101 gramos de cocaína, 20 dosis de la misma sustancia, 600 gramos de hachís, 39 pastillas de éxtasis, 107 gramos de marihuana y 21.075 euros en efectivo

Armas, droga y dinero incautado.

Armas, droga y dinero incautado. / E. D.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís establecido en el barrio de El Cardonal, en La Laguna.

Los agentes recibieron diversas informaciones sobre un hombre que presuntamente se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes desde varios establecimientos del barrio.

Así, fruto de la investigación, los agentes pudieron constatar la existencia de un punto activo de venta de droga, lo que permitió desplegar un dispositivo policial específico que culminó con la identificación del presunto responsable y la recopilación de indicios suficientes que motivaron la autorización judicial para la entrada y registro en su domicilio.

Material incautado

Por ello, el investigado fue detenido por la comisión de un presunto delito de tráfico de drogas, procediendo a la intervención de 101 gramos de cocaína, 20 dosis de la misma sustancia, 600 gramos de hachís, 39 pastillas de éxtasis, 107 gramos de marihuana y 21.075 euros en efectivo, detalla la Policía Nacional en una nota.

El detenido pasó posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente que decretó su ingreso en prisión.

TEMAS

