Detienen a un hombre y desmantelan un punto de venta de droga en La Laguna
Han sido incautados 101 gramos de cocaína, 20 dosis de la misma sustancia, 600 gramos de hachís, 39 pastillas de éxtasis, 107 gramos de marihuana y 21.075 euros en efectivo
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís establecido en el barrio de El Cardonal, en La Laguna.
Los agentes recibieron diversas informaciones sobre un hombre que presuntamente se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes desde varios establecimientos del barrio.
Así, fruto de la investigación, los agentes pudieron constatar la existencia de un punto activo de venta de droga, lo que permitió desplegar un dispositivo policial específico que culminó con la identificación del presunto responsable y la recopilación de indicios suficientes que motivaron la autorización judicial para la entrada y registro en su domicilio.
Material incautado
Por ello, el investigado fue detenido por la comisión de un presunto delito de tráfico de drogas, procediendo a la intervención de 101 gramos de cocaína, 20 dosis de la misma sustancia, 600 gramos de hachís, 39 pastillas de éxtasis, 107 gramos de marihuana y 21.075 euros en efectivo, detalla la Policía Nacional en una nota.
El detenido pasó posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente que decretó su ingreso en prisión.
- Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
- Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
- Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
- El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
- Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»
- La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna
- Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna
- El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros