El Ateneo de La Laguna ya tiene el proyecto de ejecución para rehabilitar su sede
La institución prevé presentar la próxima semana el documento a la Gerencia de Urbanismo
El Ateneo de La Laguna ya cuenta con el proyecto de ejecución para la rehabilitación de su sede, ubicada en la céntrica plaza de la Catedral y que sufrió un incendio en octubre de 2019. Ese fue uno de los datos destacados que se conocieron este martes en el Consejo Municipal de Patrimonio Cultural. «El director del Ateneo nos manifestó que la próxima semana tienen previsto presentar, tras el visado del Colegio de Arquitectos, el proyecto de ejecución», expresó el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés.
El también consejero-director de la Gerencia de Urbanismo apuntó que el asunto se trató tras una intervención, en el apartado de ruegos y preguntas, del cronista oficial, Eliseo Izquierdo, y que se celebrará un encuentro entre el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para abordar las subvenciones para ese proyecto de rehabilitación. La actuación ya contaba con licencia de obra mayor.
