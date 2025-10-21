Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ateneo de La Laguna ya tiene el proyecto de ejecución para rehabilitar su sede

La institución prevé presentar la próxima semana el documento a la Gerencia de Urbanismo

El incendio del Ateneo, en octubre de 2019.

El incendio del Ateneo, en octubre de 2019. / María Pisaca

D.R.

La Laguna

El Ateneo de La Laguna ya cuenta con el proyecto de ejecución para la rehabilitación de su sede, ubicada en la céntrica plaza de la Catedral y que sufrió un incendio en octubre de 2019. Ese fue uno de los datos destacados que se conocieron este martes en el Consejo Municipal de Patrimonio Cultural. «El director del Ateneo nos manifestó que la próxima semana tienen previsto presentar, tras el visado del Colegio de Arquitectos, el proyecto de ejecución», expresó el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés.

El también consejero-director de la Gerencia de Urbanismo apuntó que el asunto se trató tras una intervención, en el apartado de ruegos y preguntas, del cronista oficial, Eliseo Izquierdo, y que se celebrará un encuentro entre el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para abordar las subvenciones para ese proyecto de rehabilitación. La actuación ya contaba con licencia de obra mayor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
  2. Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
  3. Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
  4. El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
  5. Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»
  6. La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna
  7. Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna
  8. El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros

El Ateneo de La Laguna ya tiene el proyecto de ejecución para rehabilitar su sede

El Ateneo de La Laguna ya tiene el proyecto de ejecución para rehabilitar su sede

Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años

Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años

EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el partido entre el La Laguna Tenerife y la Fundación Unicaja

Detienen a un hombre y desmantelan un punto de venta de droga en La Laguna

Detienen a un hombre y desmantelan un punto de venta de droga en La Laguna

La Laguna acondiciona sus cementerios municipales

La Laguna acondiciona sus cementerios municipales

Hollie Cook encabeza el Reggae Can Festival XI de La Laguna, que refuerza su proyección internacional en Canarias

Hollie Cook encabeza el Reggae Can Festival XI de La Laguna, que refuerza su proyección internacional en Canarias

La Laguna celebra el talento culinario local con la entrega de los premios de la Ruta de la Tapa 2025

La Laguna celebra el talento culinario local con la entrega de los premios de la Ruta de la Tapa 2025

La planificación territorial sostenible y alimentación, a debate en La Laguna

La planificación territorial sostenible y alimentación, a debate en La Laguna
Tracking Pixel Contents